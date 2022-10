El Barça cae eliminado de la Liga de Campeones tras otra derrota ante el Bayern (0-3)

Por segundo año consecutivo el Barcelona quedó eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones, aunque no fue por la derrota (0-3) ante el Bayern de Múnich, su bestia negra las últimas temporadas en la máxima competición continental. La goleada del Inter ante el Viktoria Pilsen (4-0) dos horas antes había dejado a los azulgrana sin opciones de mantenerse con vida.

Los milagros a veces existen, aunque son muy poco frecuentes. Pero si encima necesitas un doble milagro la cosa se complica aún más. Y eso que la visita del Bayern al Camp Nou estaba señalada en rojo. En las previsiones optimistas del club catalán ambos equipos debían jugarse la primera plaza del Grupo C y el Barcelona saldar una deuda pendiente con su afición derrotando al rival que le ha regalado algunas de las noches europeas más negras de su historia reciente.

Era el día para enviar un claro mensaje al mundo del fútbol: el Barça estaba de vuelta. Pero este es un deporte caprichoso y, pese a la inversión realizada este verano, por segundo año consecutivo cae a la segunda competición europea. El desenlace, aunque cantado, no deja de ser doloroso.

No era fácil para Xavi Hernández levantar a un equipo consciente de que, pasara lo que pasara en el campo, ya no podría mantenerse una ronda más en la élite. Y eso que el Bayern salió al Camp Nou sin Neuer, que sigue recuperándose de una lesión en un hombro, ni Müller, que partió desde el banquillo. Pero no le hizo falta, porque los locales no chutaron en toda la primera mitad y el equipo germano marcó en sus dos primeras llegadas.

A los diez minutos de juego, en la primera contra visitante, Mazraoui habilitó a Mané, que ganaba la espalda a Bellerín y enviaba sutilmente el balón al fondo de la red sobre la salida Ter Stegen (0-1). Pasada la media hora, llegaba el segundo zarpazo bávaro. Esta vez de Choupo-Moting a pase de Gnabry. Hasta entonces, la escuadra de Julian Nalgesmann, muy agresiva, yendo a buscar arriba a su rival para ahogarle en cada salida, no había dejado maniobrar a los locales.

El Barça, penalizado por sus constantes imprecisiones en la combinación, lo intentaba, pero no podía. Aunque el partido quizá hubiera cambiado cuando en la última jugada de la primera parte De Ligt derribaba a Lewandowski dentro del área. El colegiado Anthony Taylor incluso sacó tarjeta amarilla al holandés por su acción, pero después de consultar con el VAR anuló la pena máxima.

La cosa aún pudo haber sido peor cuando a los diez minutos de la reanudación Gnabry controlaba un balón dentro del área y batía a Ter Stegen con un disparo de rosca con la zurda. Sin embargo, el árbitro anulaba el tanto por fuera de juego. Poco importa ya el buen partido de Balde o de De Jong, o el repertorio de imprecisiones que tuvieron esta noche Dembélé o Koundé. El equipo no pudo en la primera parte y no supo en la segunda competir ante al todopoderoso Bayern. Una vez más.

Sólo la entrada de Ansu Fati revitalizó un poco al cuadro local. Sin emnargo, por si la noche no fuera suficiente cruel, Pavar hacía el 0-3 en el añadido al rematar a placer un saque de esquina. Al Barcelona le espera de nuevo la Liga Europa. ¿Un consuelo?