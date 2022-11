Bellerín: "No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 fallecidos"

El defensa del Barcelona Héctor Bellerín denunció la muerte "de 6.500 personas" en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar y admitió que no sabe si hubiese podido disfrutar al máximo del torneo como profesional si finalmente hubiera sido convocado por el seleccionador de España, Luis Enrique Martínez.

"Como futbolista, no estar en Catar y en la selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mí que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas en el proceso de un simple Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias", manifestó.

Las palabras de @HectorBellerin acerca del Mundial de Qatar 2022: solo nos queda aplaudir 👏🏼, ¡grande! #GQHombresDelAño pic.twitter.com/S65J6MYSdV — GQ España (@GQSpain) November 18, 2022

Bellerín, que siempre se ha posicionado públicamente en favor de los derechos humanos y de distintas causas sociales, hizo estas declaraciones tras recoger, en Madrid, uno de los premios 'GQ Hombres del Año' que otorga esta revista española de moda, tendencias y actualidad.

"El fútbol, como siempre, es un poquito el reflejo de nuestra sociedad. La avaricia y el egoísmo no tienen limite, seguimos agrandando todo lo que nos separa y esto solo lleva al desencuentro y a la desigualdad", lamentó durante su parlamento el lateral catalán.