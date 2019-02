El Betis Deportivo no da opción al Écija (1-0)

En el deporte, el resultado no siempre es fiel a la trama. Y si bien el Betis Deportivo sólo batió por un gol al Écija en la Avenida de Italia, su superioridad fue plena durante todo el envite. Pese haber tenido que reformar su plantilla por la aciaga situación económica que atraviesa, el cuadro astigitano no perdía desde el 16 de diciembre. Sin embargo, esta vez cedió ante el monólogo verdiblanco.

José Juan Romero, que esta vez dejó en el banquillo a jugadores como Tellado o Abréu, insistía el sábado en que su equipo debía salir con fuerza para tumbar al Écija. Y así lo hizo el filial. Con Meléndez y Rodri agitando entre líneas y Roberto actuando cerca del área, los heliopolitanos generaron un buen número de ocasiones en pocos minutos. Fue el propio Roberto quien protagonizó las tres primeras.

Después de una buena incursión de Trápaga por la derecha, el emeritense se topó con las manos de Fernando al probar fortuna. Luego empalmó un centro a media altura encontrándose con la madera. Y algo más tarde, ejecutó con una rosca tras una buena conducción de Calderón, pero el balón se marchó fuera por pocos centímetros.

Mientras los locales apretaban, el Écija apenas era capaz de encontrar recepciones en campo bético. Bastante tenían los astigitanos con aguantar el vendaval. Parecía que el gol se resistía para los de Romero, pero a los 25 minutos Irizo los adelantó al culminar con un tiro cruzado una jugada trenzada desde el flanco derecho. De nuevo era Trápaga quien tomaba la línea de fondo y colocaba un centro que esta vez sí acababa en la red.

La jugada se repitió una y otra vez durante todo el choque. El Écija intentaba acumular efectivos por dentro para congestionar la circulación verdiblanca, pero una y otra vez, los locales recurrían a las bandas, donde encontraban el dos contra uno con facilidad. Irizo pudo duplicar la renta al remataren el primer palo otro centro de Trápaga. El goleador se anticipó a su marca con astucia, pero el larguero evitó el 2-0.

Tampoco llegó ese segundo tanto tras el ecuador. El Betis Deportivo siguió mandando con puño de hierro. Casi no concedió ocasiones que mencionar a un Écija al que el campo se le hacía largo. Insistió en duplicar la renta Nané, muy activo en los segundos 45 minutos, aunque sin fortuna en la finalización. El ariete cordobés lo intentó en reiteradas veces. Primero rematando de forma acrobática un centro procedente de la derecha. Luego esprintando al espacio y disparando cruzado. Y por último, en un centro de Calderón que cabeceó ante la oposición de un zaguero.

Estaba claro que no era el día del '9' bético, que aunque perseveraba, no encontraba la red. Pasaban los minutos y el Betis Deportivo no cerraba el partido. Sin embargo, el desenlace fue tranquilo para el filial, pues los astigitanos no lograban acercarse a Carlos Marín. Ni siquiera las situaciones a balón parado planteaban una amenaza para el meta verdiblanco. Así pues, el triunfo se quedó en la ciudad deportiva Luis del Sol, donde el equipo de Romero recortó dos puntos a Los Barrios.