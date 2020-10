El Betis Futsal, a la espera del pronunciamiento de la Federación

La Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) arranca este fin de semana, aunque el Betis Futsal no sabe a estas alturas si podrá recibir, como estaba previsto, el sábado en Amate al Córdoba en su debut en la máxima categoría nacional. El club sigue a la espera de que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se pronuncie, después de que la entidad anunciase el martes la detección de dos casos positivos por Covid-19 en las últimas pruebas realizadas entre sus profesionales.

Ha sido una pretempotrada extraña para los verdiblancos, que el 9 de septiembre tuvieron que parar los entrenamientos ya por varios positivos en la plantilla y el entorno cercano del equipo. El conjunto que dirige Juanito dejó de entrenarse diez días y regresó al trabajo el pasado 17 de septiembre, disputando dos amistosos ante el Valdepeñas (5-1) y el Córdoba (3-2), saldados ambos con derrota.

Desde el martes el equipo interrumpió de nuevo sus sesiones de preparación y los afectados se encuentran en buen estado de salud. Ambos, así como el resto de profesionales, están aislados en sus domicilios. Lo lógico sería aplazar el estreno en la competición, aunque el Betis no tiene comunicación oficial y está a la espera de una decisión, ya que no hay protocolos a los que acogerse como sí existen en otras competiciones y deportes. En cualquier caso, entre hoy y mañana la plantilla conocerá los resultados de las nuevas pruebas que confirmen o no los positivos y el estado del resto de integrantes del plantel.