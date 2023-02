El Betis Futsal deja escapar la victoria en Santa Coloma (2-2)

Nueva decepción del Real Betis Futsal. No por el rival, el escenario, la actitud, ni el juego; sí por no amarrar un triunfo que tenían sellado a falta de tres minutos. Los de Bruno García habían conseguido remontar el tanto inicial del Santa Coloma, pero no certificaron unos tres puntos que habría significado un golpe de autoridad en la clasificación por parte de los verdiblancos.

No existe partido que empiece de forma convulsa para los béticos. Esta vez fue en forma de expulsión para el portero local Mario Almagro por detener un disparo de Piqueras fuera del área. Sin embargo, los de Bruno García no supieron aprovechar la superioridad en pista durante dos minutos.

Raúl Jiménez y Lin tuvieron las primeras para adelantar a un equipo muy bien plantado y serio en un pabellón tan complicado y un equipo tan bien trabajado como el catalán. El dominio bético se fue apagando y el primero en golpear de verdad fueron los locales, con un gol de Alex Verdejo a los 8 minutos (1-0).

Apretó el Betis en busca del empate y cada robo del Santa Coloma era un peligro que los hispalenses solucionaban con faltas. Así llegaron a la sexta a los 16', pèro Verdejo se encontró con Raúl Sánchez, que relevó a Nico Sarmiento para la ocasión local. Impulso para el Betis, que empataría a la postre con un tanto de Eric Pérez antes del descanso (1-1).

El segundo envite fue un intercambio de golpes entre ambos conjuntos, con la más clara de los primeros diez minutos para el conjunto catalán, pero Khalid estrelló el balón a la madera. El Betis se vino arriba, Eric falló un mano a mano pero Raúl Jiménez no perdonó en la siguiente acción con un golazo que lo consolida como uno de los mejores jugadores de este Betis (1-2).

Pocas ideas para un Santa Coloma en busca del empate, incluyendo al quinto jugador para los últimos cinco minutos. Resistía bien el equipo de Bruno García, que mejoró notablemente sus prestaciones en defensa en la noche del viernes en el Pabellón Nuevo. 3:23 para el final cuando Cristian Povea realizó un penalti, que significó la expulsión del sevillano, para que Alex Verdejo equilibrara el encuentro (2-2).

La tuvo Lin en el último minuto, pero el Betis regresa a Sevilla con un nuevo empate, acumulando tres desde inicio del 2023 donde todavía no ha conseguido la victoria. Era difícil y las sensaciones fueron muy buenas, pero el mal sabor de boca se quedará por los tres puntos que acariciaron durante varios minutos. Tendrá que ser ante el Córdoba dentro de dos semanas, pues la próxima tendrá lugar la Copa de España que se disputará en Granada.