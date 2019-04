La sevillana Blanca Manchón finalizó novena en el Europeo de windsurf que se disputaba este fin de semana en Mallorca e irá por segunda vez en su carrera a unos Juegos Olímpicos. "Esto es más que un sueño, es la ilusión por la cual he seguido navegando estos años", expresó emocionada.

La Real Federación Española de Vela había marcado esta regata junto con la Semana Olímpica Andaluza, que ya ganó Manchón, como pruebas de selección y observación de cara a la cita olímpica del próximo verano. Aunque falta que el comité de preparación olímpica de la RFEV lo haga oficial, Blanca será elegida para ir a Tokio 2020.

Fue en 2004, con apenas 17 años, cuando Blanca Manchón vivió sus primeros y únicos Juegos Olímpicos hasta la fecha. En ellos logró ser diploma olímpico al acabar octava en clase Mistral. Desde entonces son muchos los títulos que ha sumado a su palmarés: "He sido campeona de Europa, he sido campeona del Mundo, he sido mejor regatista mundial del año…". Sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, los últimos años no han sido fáciles para la regatista sevillana. Desde que anunciara su embarazo y viera como sus patrocinadores la abandonaban, ha tenido que luchar contra todo y contra todos para cumplir el único objetivo que la hacía volver a entrenar cada día: volver a unos Juegos Olímpicos 16 años después.

"Estos dos últimos años he luchado muchísimo, contra mí misma también, porque tenía que conseguir esa motivación y esa superación cada día con un niño pequeño, con una familia que sacar adelante y teniendo que planificar y llevar mil cosas de logística diferentes. Por eso esta clasificación supone una gran motivación para mí", añadió. "Me quedo con esa experiencia vivida, soy madre, deportista, mujer y me acabo de clasificar para unos Juegos Olímpicos y eso no hay quien me lo quite. Voy a disfrutar muchísimo de este momento", continuaba.

Ahora solo hay una meta en su pensamiento: la medalla olímpica. "Estoy segura de que entrenando fuerte, teniendo las cosas claras, sintiéndome fuerte y creyendo en mí misma lo puedo conseguir. Se me da muy bien las regatas con poca gente y en los Juegos seremos solamente uno por país y tengo muchísimas ganas".