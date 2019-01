Carolina Marín tiene roto el cruzado anterior y será operada mañana

Carolina Marín, vigente campeona olímpica, mundial y europea de bádminton, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el transcurso de la final del Másters de Indonesia y pasará por el quirófano mañana. La onubense se lesionó ayer en el partido que la midió con la india Saina Nehwal por el título en Yakarta. El plazo de recuperación de una dolencia de estas características ronda los 6 meses.

La onubense se ha mostrado con fuerzas en un mensaje enviado a sus seguidores: "Toca prepararse para la batalla más difícil, pero no tengo dudas de que volveré más fuerte".

Toca prepararse para la batalla más difícil, pero no tengo dudas de que volveré más fuerte 💪Time to be ready for the hardest battle, but I have no doubts that I'll be back stronger 💪#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/UC5YBIEV5y