La Puebla de Cazalla reactivará el circuito Provincial de Sevilla BTT Media Maratón 2022

Vuelve a escena el Circuito Provincial de Sevilla BTT Media Maratón 2022. Con inicio en El Pedroso allá por el mes de marzo, dos meses después regresa la competición y los bikers tendrán que enfundarse de nuevo el maillot el próximo domingo 22 de mayo para disputar el I Gran Premio Oleand La Puebla de Cazalla que organizará el C.C. La Escalada. Una vuelta a la acción que abrirá una fase antes del parón veraniego donde, además de esta, se disputarán las citas de Utrera y Marinaleda los días 4 y 26 de junio, respectivamente.

La Planta Las Virtudes de OLEAND será el punto de inicio y final de una prueba que cuenta con un recorrido de unos 50km y alrededor de 1000m de desnivel positivo acumulado que en su mayoría discurrirán por la sierra cercana al municipio morisco. Entre los puntos de interés en el trazado tendremos el paso sobre la presa del Embalse de La Puebla de Cazalla o la subida al Castillo de Luna. Este repecho corto y exigente está situado a unos 10km a meta y podría decantar la victoria en casa de que se llegue en grupo a ese punto del recorrido. La cita arrancará a las 9:30h.

Para poder participar en este evento es necesaria la inscripción a través del formulario web que estará habilitado hasta el próximo jueves 19 de mayo a las 15h o agotarse antes las 300 plazas que ha dispuesto el club organizador. El precio es de 20€ para federados y 30€ los no federados. No se permiten inscripciones el día de la prueba. Pueden participar en esta prueba ciclistas a partir de categoría cadete y hasta máster 60, además de la categoría no competitiva cicloturista. Una vez que termine la media maratón el C.C. La Escalada premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva.