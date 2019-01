El Ciencias, como siempre (31-20)

El Ciencias Cajasol no falló en la visita a la Cartuja del Arquitectura madrileño, uno de los clásicos del rugby nacional que le complicó muchos las cosas al cuadro sevillano, líder del Grupo C de la División de Honor B, que pareció por momentos algo aletargado tras las vacaciones y que no encontró su mejor juego hasta la reanudación.

Tras una primera mitad poco brillante de los locales, el conjunto visitante se fue al descanso con 7-10 en el marcador, gracias a un golpe de Eder, que contestó de la misma forma a una marca andaluza, obra de Buitre Padró, al inicio de la reanudación para volver a poner por delante al Arquitectura 12-13.

Sin embargo, el Ciencias aceleró y se metió en el partido de verdad y tres ensayos consecutivos de los blanquiazules en menos de diez minutos (entre el minuto 60 y el 67) tras varios cambios (sobre todo en la línea de los tres cuartos) aseguraron el bonus ofensivo para los locales y encarrilaron la victoria.

La entrada del nuevo apertura argentino Ale San Martín dio cierta alegría al juego hispalense y el Arquitectura se desinfló un poco tras su brillante primera mitad, aunque en los últimos compases fue capaz de conseguir un ensayo para firmar uno de los mejores resultados de los visitantes que han pasado por la Cartuja en lo que va de temporada. En resumen, floja primera mitad y objetivo de victoria y bonus conseguidos en el segundo periodo.

La próxima jornada el Ciencias Cajasol visitará en el Valle de las Cañas de la capital al CRC Pozuelo, el tercer clasificado y aún con opciones de alcanzar el play off, por lo que será una piedra de toque definitiva para los de Manuel Mazo, que se mantienen imbatidos. Será la primera de las dos visitas claves a Madrid en esta fase regular de la Liga, pues todavía debe medirse con el Liceo Francés, segundo, a domicilio.