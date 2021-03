El Corteva Cocos sigue reforzandose para este último tramo de temporada con la llegada de una vieja conocida de la Liga Iberdrola como es la estadounidense Tahlia Brody. El reciente fichaje, de 26 años, ya debutó en la pasada jornada, se desempeña como tercera línea y se caracteriza por su gran implicación en el juego, destacando por encima de todo su capacidad física y su juego sin balón.

Para Brody, el poder volver a España, tras su paso por el Getxo, supone una gran ocasión para "seguir disfrutando y creciendo" en el rugby, en lo que gracias a unas amigas (comenzó a practicar este deporte con 18 años) "se ha convertido en una pasión".

La oportunidad con las Cocos le permite volver a jugar, ya que en Estados Unidos la competición está totalmente parada por la pandemia del Covid-19. La nueva tercera línea del Corteva Cocos espera "aportar lo máximo posible" y "conseguir los objetivos marcados por el club", que siguen siendo los de revalidar el título liguero.

Brody ya está en Sevilla y en los días que lleva se ha adaptado bien a su nuevo club, gracias a su compañera de piso y de equipo, Cristina González. Además no sólo juega, sino que se ha incorporado a trabajar con la cantera del equipo sevillano. Se siente "agradecida" por el recibimiento que ha tenido por "la familia del Corteva Cocos". "Aún no me ha dado tiempo a pasear mucho por Sevilla, pero estoy deseando conocer la ciudad, su cultura y el día a día de su gente", indicó la protagonista.