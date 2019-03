Y tras el 'hombre del mazo', el mazazo

No hay tiempo para mirar atrás ni lamentaciones. David Palacio, como cada día, se calza las zapatillas para salir a entrenarse en Zaragoza pensando ya en la temporada al aire libre. La de invierno, que era para soñar, acabó en pesadilla. Con el paso de los días el ecijano ve de nuevo las imágenes del Campeonato de España de cross del pasado domingo, en Cáceres, y del miedo inicial ha pasado a la "impotencia". Aún impacta ver sus imágenes cruzando la meta tras sufrir a 200 metros del final una pájara que le ha costado quedarse sin ir al Mundial. Docientos metros en los que peleó contra su cuerpo por acabar. Fue undécimo, pero varios atletas lo sobrepasaron en los últimos 100 metros en los que literalmente iba tambaleándose. Su esfuerzo, pese a todo, no tuvo premio y el seleccionador de la Federación Española (RFEA), José Peiró, lo dejó fuera, pese a su extraordinaria temporada de invierno en el campo a través.

"Iba perfecto. En la última vuelta me puse incluso segundo, contestando a todos los cambios de los rivales. Atacó Ouassim Oumaiz y contestó Hamid Ben Daoud, y me quedé atrás con Chiqui Pérez. Pero él cambió a 500 metros del final y entonces vi que no me respondían las piernas. Fue de repente", explicó el atleta, que añadió: "La verdad es que las imágenes son espeluznantes, pero en esos momentos en mi cabeza sólo estaba entrar en meta para ir al Mundial. Iba cerca de la valla para poder agarrarme porque sentía que perdía el conocimiento. Fue un momento duro. No me había pasado nunca y me pasó en un Nacional cuando me jugaba mucho", señaló ya desde Zaragoza, donde se entrena, con la tranquilidad que le da saber que las pruebas y electrocardiogramas no arrojan ningún problema.

Y tras el golpe de calor llegó otro golpe. El de la RFEA, que lo dejó fuera del Mundial del próximo 30 de marzo en Aarhus (Dinamarca). Iban los dos primeros de manera directa, más otras dos plazas para los atletas con mayor puntuación en lo que iba de temporada más otro a criterio personal del seleccionador. Al competir en el Europeo indoor de Glasgow no pudo estar (por normativa) en el Nacional de clubes de Linares, en la que varios atletas le recortaron puntos en esa clasificación. El colapso en Cáceres hizo que Chiqui Pérez y Fernando Carro lo superaran (este último lo adelantó en Cáceres en los últimos metros cuando palacio iba ya dando tumbos) y el seleccionador designó a Ayad Lamdassem a criterio técnico, quien fue quinto en el Nacional, superando a un Palacio que ya iba sufriendo para ser undécimo al final. Incluso con ese resultado acabó por detrás suya en la clasificación de puntuación en las pruebas de Campo a Través del calendario RFEA con tres puntos menos, en la que el astigitano fue tercero.

"Las imágenes son espeluznantes, pero en esos momentos en mi cabeza sólo estaba entrar en meta para ir al Mundial"

"Estoy acostumbrado a entrenarme con altas temperaturas, compito bien con calor y tenía buenas sensaciones antes de la carrera. Siempre estuve en cabeza, controlando los cambios. Pero desfallecí y no le encuentro una explicación. Me vino el hombre del mazo el peor día posible. No le encuentro una explicación. Tenía muchas esperanzas de estar en el Mundial y se me queda una espina clavada tras hacer una gran temporada de campo a través", explica Palacio, que este invierno ganó en Toledo, fue séptimo en Itálica (mejor español), segundo en Aranda de Duero y quinto en Elgoibar. En ninguna de esas carreras Lamdassem ni Carro ganaron a Palacio. Ambos sumaron muchos puntos en Linares, donde fueron cuarto y quinto, respectivamente en el Nacional de clubes, mientras que en el pasado Campeonato de España fueron quinto y séptimo, con 23 segundo de ventaja y 10 sobre el atleta sevillano.

Su colapso recordó, en cierta medida, al del ugandés Joshua Cheptegei en el último kilómetro del Mundial del Mundial de Kampala (Uganda) de 2017, que le costó el título. Al astigitano, le han hecho hasta memes que, "hechos con respeto no molestan". Ahora, tras el "sueño roto de defender la camiseta de la selección" en Aarhus, le toca mirar hacia adelante tras correr en el reciente europeo en Glasgow "un 3.000 valiente". "No estoy contento con el resultado, porque quería estar en la final. La primera semifinal fue rápida y en mi serie, con cuatro atletas, sobre el papel, por encima de los demás había que ir rápido (se clasificaban los cuatro primeros de cada una de las semifinales y los cuatro mejores tiempos). Intenté lanzar la prueba y esperaba más colaboración. Al final me quedé sin fuerzas, pero lo di todo. Satisfecho porque lo intenté, pero triste por el resultado", apuntó.