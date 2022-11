Las expulsiones el derbi: tres partidos de suspensión a Montiel, uno a Fekir y otro a Borja Iglesias

El Comité de Competición ha notificado públicamente las sanciones por las distintas acciones violentas o antirreglamentarios que se produjeron en el derbi Betis-Sevilla del pasado domingo 6 de noviembre (1-1). El Betis había alegado por la expulsión de Fekir, al interpretar que había error manifiesto de interpretación y aportó prueba videográfica. El Sevilla no hizo alegaciones.

Competición ha impuesto tres partidos de suspensión a Montiel, expulsado en el minuto 38 tras una entrada a Álex Moreno. De este modo, será baja los tres siguientes partidos del Sevilla. Asimismo, ha impuesto un partido de sanción a Fekir por roja tras el codazo al Papu Gómez (48+') y otro a Borja Iglesias, por su expulsión por juego peligroso al pisar por detrás a Joan Jordán (48').

La distinta sanción responde a que Montiel protestó reiteradamente a Sánchez Martínez e incluso hubo de ser apartado de la zona por su compatriota Acuña, porque siguió encarándose.

El Comité de Competición decide, en su apartado "Violencia-suspensión con ocasión de un partido. En juego (130.1): Suspender por 1 partido a D. Gonzalo Ariel Montiel en virtud del artículo/s 130.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350,00 € y de 600,00 € al infractor en aplicación del art. 52".

Asimismo, en el apartado de Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas. (124), decide suspender por 2 partidos a D. Gonzalo Ariel Montiel, en virtud del artículo/s 124 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 700,00 € y de 600,00 € al infractor en aplicación del art. 52".

Asimismo, en el mismo apartado Violencia-suspensión con ocasión de un partido. En juego (130.1) suspende con un partido tanto a Fekir como a Borja Iglesias "en virtud del artículo/s 130.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350,00 € y de 600,00 € al infractor en aplicación del art. 52".

Lo que puso el acta de Montiel

En el acta del partido, Sánchez Martínez redactó de forma muy dura lo concerniente a Montiel.

En concreto, sobre la entrada de Montiel a Álex Moreno que motivó su expulsión, indicó que "fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un contrario golpeando su rodilla y empleando fuerza excesiva, en la disputa del balón".

Y en otras incidencias anotó que "cuando dicho futbolista se retiraba a la zona de vestuarios después de ser expulsado, se dirigió al cuarto árbitro en dos ocasiones con su dedo en la sien, en clara señal de que estábamos locos". Ésta es la razón por la que Competición aplica el artículo 124 del Código Disciplinario y le caen dos partidos más a Montiel.

Sobre Fekir, la expulsión fue por "golpear a un contrario con el brazo en la cara, empleando fuerza excesiva, en la disputa del balón". Mientras que "en el minuto 48 el jugador (9) Iglesias Quintas, Borja, fue expulsado por el siguiente motivo: pisar a un contrario en su tobillo, empleando fuerza excesiva en la disputa del balón".

Tumulto en el túnel de vestuarios

Además, Sánchez Martínez anotó en otras incidencias que hubo una discusión o altercado en el túnel de vestuarios, pero no pudo cerciorarse de qué pasó: "Una vez finalizado el encuentro y cuando nos encontrábamos en nuestro vestuario, se produjo un altercado en el túnel de vestuarios entre jugadores y técnicos de ambos equipos. Al salir de nuestro vestuario para comprobar que estaba ocurriendo, ambos equipos se retiraron a sus respectivos vestuarios, no pudiendo identificar a los iniciadores de dicho altercado. Solicitamos la presencia del coordinador de seguridad, el cual nos indicó que no han podido identificar a ninguna persona implicada en el incidente".