La Fórmula 1 regresará a Las Vegas en 2023

Cuarenta y un años después la Fórmula 1 regresará en 2023 a Las Vegas con una carrera nocturna en noviembre sobre un circuito urbano de 6.120 metros con 14 curvas en el que se alcanzará una velocidad máxima de 342 km/h y al que se darán 50 vueltas, anunció este jueves la máxima categoría del automovilismo en un comunicado emitido durante la madrugada europea.

Con la incorporación de la carrera de Las Vegas Strip, entre hoteles y casinos, Estados Unidos tendrá tres carreras de Fórmula uno a partir del próximo año, junto con las de Miami y Austin (Texas), con el objetivo de ampliar la base de aficionados al deporte del motor.

Con miras a las audiencias de todo el mundo, la carrera de Las Vegas comenzará en sábado, según horario local, que en Europa será la madrugada del domingo y en Asia la sesión matutina dominical.

"Este es un momento increíble para la F1, que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en los Estados Unidos", dijo el CEO y presidente de la F1, el italiano Stefano Domenicali, en el comunicado.

"Las Vegas -añadió- es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, su hospitalidad y, por supuesto, el famoso Strip. No hay mejor lugar para la Fórmula 1 que la capital mundial del entretenimiento".

Steve Hill, presidente y director general de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), habló del "momento en que la historia, la energía y el impulso de la Fórmula 1 culminen en una noche de sábado inolvidable en el Strip de Las Vegas".

"Los espectadores experimentarán la inigualable emoción de ver a estos pilotos de elite actuar en los que seguramente se convertirá en uno de los circuitos más icónicos del mundo", subrayó.

