Grupo A Mundial Qatar | Qatar, Senegal, Ecuador y Países Bajos

Toca analizar cada uno de los grupos que deparó el sorteo de abril para la fase de grupos del Mundial de Qatar. Para ello se van a desmenuzar todas las selecciones de este mundial.

¿Quiénes son los favoritos para pasar a la fase final? ¿Quién será la revelación del torneo? ¿Y la gran decepción?

Primero de todo, analizaremos el grupo A de este mundial, el cual está conformado por las selecciones de Qatar, Senegal, Ecuador y Países Bajos.

Qatar

Este mundial será el primero que dispute la selección catarí. Evidentemente, se clasificó directamente al ser Qatar el país anfitrión del mundial. Su entrenador es el español Félix Sánchez, que lleva en el cargo desde 2017. Con él se han logrado importantes logros como la consecución de la Copa de Asia y el tercer lugar en la Copa Oro, ambos en 2019.

A pesar de ello, la inmensa mayoría de sus jugadores continúan jugando en la liga local. Juegan principalmente en el Al-Sadd, el equipo que entrenaba Xavi Hernández, y el Al-Duhail. En principio, a pesar de sus buenos resultados en los últimos años, es la cenicienta del grupo debido a que su nivel en principio es bastante inferior.

Senegal

Vendrá al torneo como la flamante campeona de la Copa de África. Este será su tercer torneo mundialista. Solo han jugado el de 2002 y el de 2018 en Rusia, donde cayeron en la primera fase.

Entre sus jugadores, destaca sobremanera el nombre de Sadio Mané, ahora jugador del Bayern de Munich. Sin duda, un referente no solo en el fútbol de su país, sino en el fútbol mundial.

Sin embargo, sería erróneo pensar que Senegal es solo Sadio Mané. Es la campeona de África y ello es un buen indicador de que su plantilla tiene un gran nivel. Todos sus jugadores juegan en Europa. En la portería tienen un seguro con Edouard Mendy, el guardameta del Chelsea, y en defensa cuentan con jugadores como Koulibaly o Diallo. También cuentan con Gueye, jugador del PSG, y con el jugador del Villarreal Boulaye Dia, que es el referente en punta de ataque. Junto a los Países Bajos, esta selección tiene potencial y calidad de sobra para pasar a la siguiente fase.

Ecuador

La selección ecuatoriana vuelve a la cita mundialista tras no haber estado en el Mundial de 2018. Su nivel es en principio menor que el de Senegal y los Países Bajos. Sin embargo, si algunos de estos equipos se relaja, podría dar la campanada.

Su jugador más valioso es el central Hincapié, que actualmente está en el Bayer Leverkusen. Sigue contando aún con un veterano como Enner Valencia, que aporta dosis de calidad en el ataque. El nombre más conocido para la afición española es el de Estupiñán, jugador del Villarreal que han tenido en los últimos tiempos un desempeño sobresaliente desde su posición de lateral izquierdo. No obstante, lo cierto es que la mayoría de jugadores juegan en ligas como la mexicana o la liga local.

La afición ecuatoriana espera como mínimo que estos jugadores den el máximo. Al fin y al cabo, se trata de un conjunto muy sólido y aguerrido que pondrá en más de un aprieto a selecciones en principio más potentes.

Países Bajos

La selección de los Países Bajos regresa a la Copa del Mundo tras no haber estado presente en el último Mundial de Rusia de 2018. Los últimos años han sido algo movidos en el seno de este equipo con continuas idas y vueltas en el el cargo de entrenador.

Louis Van Gaal ocupa ahora mismo el cargo después de que se destituyese a Frank de Boer, el cual reemplazó a Ronald Koeman. Precisamente este último, haga lo que haga la selección, volverá al cargo tras la conclusión de la cita mundialista.

El abanico de jugadores que conforman la selección de los Países Bajos ha cambiado sensiblemente respecto a sus últimos éxitos. Ya no están Arjen Robben, Wesley Sneijder, Van Persie, Van der Vaart, etc.

Se podría decir que la defensa es quizá el área que más prestaciones tiene de esta selección. Además del crack del Liverpool de clase mundial Van Dijk, cuenta con De Ligt, jugador del Bayern de Múnich, Timber, jugador del Tottenham, De Vrij, ahora en el Inter de Milán, Aké, jugador del Manchester City, y Malacia, perteneciente al Manchester United. En el mediocampo, además de Frenkie de Jong, brillan con luz propia Wijnaldum y Dumfries, este último ya deslumbró en la pasada Eurocopa con su gran verticalidad.

Sin embargo, el área de ataque parece estar dotada de menos recursos que en años anteriores. Ya no está Van Persie y realmente no hay un reemplazo de garantías. Memphis Depay, se ha convertido en la referencia a pesar de no ser su posición natural. Suele aparecer en las convocatorias un veterano como Luuk de Jong. Aunque De Jong es un buen recurso para Van Gaal, queda claro que el nivel es inferior a los tiempos de Van Persie o Huntelaar.

Fechas y horarios de los partidos del Grupo A

Domingo 20 de noviembre

17:00 | Catar-Ecuador

Lunes 21 de noviembre

17:00 | Senegal-Países Bajos

Viernes 25 de noviembre

14:00 | Catar-Senegal

17:00 | Países Bajos-Ecuador

Martes 29 de noviembre

16:00 | Ecuador-Senegal

16:00 | Países Bajos-Catar