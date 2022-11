Grupo C Mundial Qatar | Argentina, México, Arabia Saudí y Polonia

Toca analizar cada uno de los grupos que deparó el sorteo de abril para la fase de grupos del Mundial de Qatar.

En esta ocasión, analizaremos el grupo C de este mundial, el cual está conformado por las selecciones de Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Argentina

Es la clara favorita del grupo. Es a priori muy superior a México y Polonia, y la fase de grupos debería ser un mero trámite para llegar lejos en el torneo. Llegó a la final en el Mundial de 2014 y en el país tienen ganas de volver a celebrar un triunfo mundialista. Además, llegan a Catar con la moral por las nubes tras ganar después de muchas decepciones la Copa América. Puede que Lionel Messi intente dar el 100% debido a que cabe la posibilidad de que este sea su último Mundial.

El triunfo ha venido para la selección albiceleste justo cuando en teoría tienen una plantilla de menor nivel en cuanto a nombres se refiere. Ya no cuenta ni con Mascherano, Higuain, Agüero, etc. Sin embargo, el equipo entrenado actualmente por Scaloni sí cuenta con jugadores destacados como Leandro Paredes, Lautaro Mártinez, De Paul o Lisandro Martínez

Arabia Saudita

A pesar de no ser una selección potente, la selección saudí va a jugar en Catar su sexto mundial. En todas sus participaciones mundialistas fue eliminada en fase de grupos, excepto en el mundial de Estados Unidos de 1994 en el que llegó a octavos. Es por ello la única selección árabe asiática que ha llegado tan lejos en un Mundial.

Ningún jugador de esta selección juega fuera de su país. La mayoría juega en el club Al-Hilal y en el Al-Nassr. Ello es muestra de que todavía el fútbol saudí está lejos de poder competir, en principio, con otras potencias.

Sin duda es la más débil del grupo. Lo tendrá muy complicado para imponerse a alguna de estas elecciones Sin embargo, cualquier tipo de relajación en alguna de estas elecciones propiciará qué Arabia Saudita pueda causarle un disgusto a cualquiera que no compita en su máximo nivel.

México

"Jugamos como nunca perdimos como siempre". Está es una frase que se suele decir en México tras cada decepción de la selección nacional. Lo cierto es que no se antoja algo distinto para la selección mexicana en este mundial. Intentará como mínimo llegar tan lejos como en anteriores participaciones.

No es difícil recordar cómo quedó México en los últimos mundiales. Lleva desde el Mundial del 1994 siendo eliminada en octavos de final sin interrupción. Siempre han estado altas las expectativas respecto al Tri pero este nunca las ha cumplido. Además, parece claro que actualmente no tiene mejor equipo que en anteriores ocasiones.

También hay que recordar que sus últimas participaciones en torneos de la CONCACAF no han sido satisfactorias. Perdió la Nations League y la última Copa Oro ante una selección de Estados Unidos llena de reservas. Gerardo Martino es actualmente el entrenador, pero se ha estado discutiendo mucho su cargo últimamente.

Por todo ello, parece complicado que en esta ocasión México tenga un equipo más apto para llegar más lejos. A ello se une el hecho de que este grupo no es fácil. Tendrá que disputarse con Polonia esa segunda plaza del grupo. La trayectoria le avala para imponerse a la selección polaca, pero será un duelo muy complicado. Además, Arabia Saudi podría plantearse más de un problema si no están con la máxima concentración.

Polonia

De Polonia se lleva esperando en los últimos torneos una buena participación que nunca ha llegado. En la última Eurocopa ni siquiera avanzaron de la fase de grupos. Las mejores participaciones de Polonia tuvieron lugar en el mundial de Alemania del 74 y el de España en el 82, en los cuales quedaron en tercer lugar. Sin embargo, no se espera más de Polonia por ello, sino porque cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo: Robert Lewandoski.

El caso es que el ex del Borussia Dortmund no ha podido brillar apenas en casi ningún torneo con su selección, bien por mala suerte bien por bajo rendimiento. A pesar de contar con Lewandowski, tiene complicado superar a otros conjuntos, ya que a pesar de no disponer de un referente mundial de esa talla tienen un conjunto mucho más compensado. Aunque dispone de otras estrellas como Zielinski, Bednarek y Milik, el resto de jugadores tienen un nivel poco destacado.

Polonia tendrá que competir con México por esa segunda plaza para acceder a octavos de final. Será clave el rendimiento de Robert Lewandoski para su devenir en el torneo.

Fechas y horarios de los partidos del Grupo C

Martes 22 de noviembre

11:00 | Argentina-Arabia Saudita

17:00 | México-Polonia

Sábado 26 de noviembre

14:00 | Polonia-Arabia Saudita

20:00 | Argentina-México | Grupo C

Miércoles 30 de noviembre

20:00 | Polonia-Argentina

20:00 | Arabia Saudita-México