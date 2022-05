Juan Pedro López: "El objetivo era mantener la rosa y seguir a Känma"

El español Juan Pedro López (Trek-Segafredo), que se mantiene al frente del 105 Giro de Italia por quinta jornada consecutiva, aseguró este sábado en Nápoles que el objetivo de su equipo y el suyo en la octava etapa era "mantener el liderato", y también si había algún movimiento del segundo clasificado, el alemán Lennard Känma (Bora Hansgrohe), seguirlo.

El corredor de Lebrija (Sevilla) llegó a la meta junto al pelotón a 3:33 del belga Thomas De Gendt, que ganó la etapa tras incrustarse en la escapada que se formó en los primeros kilómetros.

"El objetivo para este día era mantener el rosa y seguir siempre a Känma, y si se movía, le sigo", explicó sobre el ataque del alemán a diez kilómetros de la llegada.

López reconoció que con el francés Guillaume Martin (Cofidis) metido en la fuga buena, ya que estaba a solo 4:06, hubo momentos en los que estuvo "un poco preocupado". "Pero a mi alrededor he tenido muy buen equipo, no solo en la carretera, y así he podido seguir de rosa", precisó.

"Todos han hecho su trabajo al cien por cien para poder seguir de líder", concluyó.

Ahora le espera este domingo la temida etapa del Blockhaus, con 191 kilómetros y 5.000 metros de desnivel acumulado en los que tratará de defender lo mejor posible su privilegiada posición.

La clasificación general la sigue liderando Juan Pedro López por delante del alemán Lennard Känma, a 38 segundos. Tercero es el estonio Rein Taaramäe (Intermarché) a 58, a la cuarta plaza se ha aupado el francés Guillaume Martin (Cofidis) a 1:06 relegando a la quinta posición al británico Simon Yates a 1:42 y sexto es el belga Mauri Vansevenant a 1:47. Pello Bilbao es noveno a 2:00.