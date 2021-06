La Junta resta importancia al estado del césped de La Cartuja

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, restó importancia a la polémica suscitada por el estado del césped del Estadio La Cartuja, tras las críticas del seleccionador Luis Enrique Martínez después del debut de España en la Eurocopa ante Suecia (0-0), y aseguró que los técnicos trabajan para mejorarlo todo lo posible.

"Si se hubiera metido un gol ayer, no estaríamos hablando de esta situación. Cualquier situación (relativa al césped) que se pueda mejorar, se va a mejorar", dijo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del ejecutivo de la Junta de Andalucía, que recalcó que lo trascendente es que Andalucía está "volcada con la Eurocopa".

Preguntado por esta cuestión, Bendodo reaccionó así al hecho de que Luis Enrique y algunos jugadores se mostraran críticos con el estado del césped de La Cartuja, al considerar que no les había ayudado, e insistió en que no se estaría comentando este asunto "si hubiera entrado el gol de España en los últimos minutos".

"Andalucía se ha volcado con la Eurocopa, ya quisieran muchísimas ciudades de Europa ser una de las doce elegidas, como lo ha sido Sevilla, y lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir volcando", subrayó.

Admitió que esta situación le recuerda a cuando era concejal de Deportes de Málaga y se hablaba del estado del césped del estadio La Rosaleda "culpando al Ayuntamiento", y manifestó que este pasado lunes conversó con el consejero andaluz de Turismo y Deporte, Javier Imbroda, y convinieron en que "cualquier situación que se pueda mejorar, se va a mejorar".

"El dato importante es lo que supone la Eurocopa para Andalucía y para Sevilla, con un impacto económico de 205 millones de euros. La cuestión del césped, los que saben de esto están intentando resolverlo, pero estoy convencido de que no se preguntaría sobre ello si hubiera entrado el gol de España en los últimos minutos", insistió.

Tras el empate a cero de España contra Suecia en su estreno en el torneo, en el que aún deberá jugar de nuevo en Sevilla ante Polonia, el próximo sábado, y frente a Eslovaquia, el miércoles 23, el seleccionador español lamentó: "El campo no ha ayudado, los jugadores tenían complicaciones para el control. ¿No lo habéis visto? No es una disculpa, es una realidad. Los jugadores se han quejado".

El centrocampista del Barcelona Pedro González Pedri, en este caso este martes, también se refirió a la polémica en torno al estado del césped del Estadio La Cartuja en Sevilla, muy seco por las altas temperaturas de los últimos días, aunque se prevé un descenso en los termómetros en las próximas jornadas. "No es excusa, no nos han empatado (Suecia) por el césped, pero es verdad que no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el próximo partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego", deseó el canario.