LaLiga desoye a Rubiales

Por ello, según LaLiga "sería una irresponsabilidad cualquier modificación del actual formato o su mero planteamiento". "Y generaría una incertidumbre además sobre otros deportes y el fútbol no profesional, a los que LaLiga aporta 125 millones de euros por temporada", añade. LaLiga, no obstante, indica estar dispuesta a "dialogar con la RFEF de diversos temas para mejorar el fútbol". Entre estos estarían "la mejora del VAR, la coordinación con la nueva categoría 1ª RFEF o una estrategia común contra la Superliga".

"LaLiga no se planteará un cambio de formato de competición de ninguna de sus categorías. El modelo actual, su estructura, sus días de competición, sus horarios, etc., ha sido todo un éxito durante los últimos años", se recoge en la nota de la patronal del fútbol.

El 81% de los clubes no puede cumplir las exigencias de la RFEF

ProLiga, que representa a cerca de 250 clubes en Primera, Segunda y Tercera RFEF, ha avisado que, tras un estudio realizado, el 81% de los clubes no pueden cumplir las medidas exigidas por la RFEF. Esto llega tras la denuncia ante el CSD de que las bases de competición impulsadas por el organismo presidido por Rubiales no eran acordes con las posibilidades de los clubes. Es más, apuntó que muchos equipos no podían ascender. La RFEF pide hierba natural, iluminación profesional, 4.000 espectadores aforo o un mínimo de presupuesto (80.000 euros en 3ª RFEF, 400.000 en 2ª RFEF y 1.500.000 en 1ª RFEF).