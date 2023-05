Locura y reacción del Betis Futsal (3-3), pero sin el premio de la salvación

Amate vivió un final de locura el que el Betis Futsal sigue con vida y deberá sellar la permanencia en la última jornada en la visita al Osasuna, en un partido en el que a loa dos les vale un empate para lograr la salvación. Y todo después de que el cuadro bético lograse igualar ante el UMA Antequera, otro rival directo, un partido que perdía por 1-3 en el minuto 38 y que estuvo a punto de ganar, pero el 4-3 no entró en tiempo.

El Betis Futsal se jugaba la permanencia en un duelo directo con el UMA Antequera, que se fue al descanso ganando por 0-3 y llegó al minuto 38 dominando por 1-3. Pero la fe, intensidad y el empuje verdiblancos tuvieron premio en un final loco en el que acabó dándole la vuelta al marcador para ganar y sellar una permanencia que poco antes estaba muy, muy cuesta arriba.

Lo tenía todo en contra el equipo sevillano, ya que seis minutos de la primera parte marcaron el duelo. Los que van del 6 al 12, los que van entre gol de Dani Fernández al tanto de Pablo Ordóñez, el 0-3, con el gol de Cobarro en el minuto 10 por medio.

Los locales estaban tocados con el 0-3 y mostrando una escasa capacidad de reacción, ante un rival ordenado que se defendía con todo, consciente de lo importante que era mantener una renta con la que se llegó al final del primer tiempo.

El paso por los vestuarios sirvió para que el Betis refrescara ideas y se fuese con todo a por la portería contraria, con el peligro de conceder alguna contra. El tanto de Drasler en el minuto 25 avivó la esperanza heliopolitana, pero el Antequera no perdió la concentración en defensa y donde no llegaban sus futbolistas lo hacía el portero Conejo. Pasaban los minutos y las acometidas béticas no tenían premio, hasta que el entrenador verdiblanco apostó por el portero-jugador. Asedio total. Todo o nada. Cara o cruz... Y salió cara.

Primero Piqueras llevó la ilusión a las gradas al poner el 2-3 en el minuto 38, todavía con tiempo para firmar la machada. A por todas. Y el empate llegó ya dentro del último minuto, otra vez obra de Piqueras. El empate le valía al Betis, pero no al Antequera que se fue con todo a por la portería rival. Sarmiento despejó a córner un lanzamiento desde fuera del área con poco más de cuatro segundos por jugarse y en el saque de esquina el balón le quedó a Lin, que disparó desde su área aprovechando que no había portero para hacer el 4-3 y desatar la locura en la pista y en la grada. Pero la revisión no dio validez al tanto, ya que la pelota entró fuera de tiempo, y el Betis se jugará la salvación en la última jornada ante el Osasuna, valiéndole a los dos el empate para salvarse y condenar al UMA.