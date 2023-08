Luis Enrique apoya a Luis Rubiales: "Su labor en la RFEF ha sido sobresaliente, ya ha reconocido sus errores"

El entrenador del PSG y ex seleccionador nacional absoluto, Luis Enrique Martínez, alabó la labor "excepcional" y "sobresaliente" al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al mismo tiempo que sostuvo que ya "ha reconocido sus errores" en los "episodios" de la celebración del Mundial femenino."Si hablo basándome en mi experiencia y lo que yo he vivido, porque he estado en la Federación muchos años, creo que la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Él y su equipo, toda su directiva, llevando a la Federación a cotas de rendimiento altísimo. Ahí están los números que lo avalan en las Asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto. Una labor sobresaliente", dijo el técnico en rueda de prensa.

Mientras que sobre el beso en los labios a la jugadora Jenni Hermoso y su actitud en el palco durante la celebración del Mundial femenino conquistado por la selección española, Luis Enrique defendió que ya "ha reconocido sus errores. "No tengo que dar ninguna opinión, ni creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto. Repito, labor del presidente, para mí, sobresaliente", zanjó.

El asturiano fue seleccionador con Rubiales en la presidencia de la RFEF, en dos periodos, desde julio de 2018 hasta marzo de 2019, para regresar en noviembre de ese año, hasta diciembre de 2022, después de que España cayera eliminada en octavos del Mundial de Catar, ante Marruecos y en los penaltis.