Luis Enrique no puso un pero a la eliminación de España ante Italia y aseguró que "en el deporte profesional hay que saber ganar y saber perder. Hay que felicitar al rival". Eso sí, aseguró que se va "a casa con la tranquilidad de haber estado entre las mejores selecciones" de la Eurocopa.

"La nota a mis jugadores es un sobresaliente bajo, sería alto si hubiésemos llegado a la final", indicó el técnico asturiano, que valoró el trabajo realizado por sus futbolistas: "No tengo ningún reproche que hacer. Tengo que felicitarlos. Somos un equipo y lo vamos a seguir siendo". Incluido Morata, protagonista durante el partido con el gol que forzó la prórroga y el error en la tanda de penaltis que condenó a España: "Morata tenía un problema físico y ha querido lanzar. Tengo que felicitarlo por su personalidad. Ha salido y ha generado mucho para el equipo. Ha hecho incluso el gol", valoró el seleccionador, quien destacó también al otro jugador que falló en la tanda de penaltis: "Dani Olmo estuvo descomunal. Es un jugador muy inteligente, muy completo y para nosotros es muy importante. Nuestra intención hoy era ser uno más en el centro del campo y generar ocasiones de superioridad", explicó.

Luis Enrique ahora mira al futuro con la idea de que "generar competencia es interesante". "Me gustaría llegar al Mundial con un equipo tan unido y potente como éste". "Cada vez que he hecho una convocatoria he traído a los que yo he considerado mejores".

Por su parte, Roberto Mancini, seleccionador de Italia, destacó el partido de España, ya que sabía "que iba a ser el partido más difícil". "En la posesión de balón España es el mejor equipo del mundo. Supimos sufrir en muchos momentos", dijo el entrenador, que añadió: "Estamos muy contentos. Nos falta el último pasito y tenemos que recuperarnos, porque fue un partido muy exigente", finalizó el técnico.