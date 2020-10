Pablo Moreno: "El remo español tiene un gran futuro y sólo hay que apostar por él"

La meteórica trayectoria en el mundo del remo del deportista del Club Náutico Sevilla Pablo Moreno, que el próximo 1 de diciembre cumplirá 17 años, es digna de estudio. Porque a pesar de iniciarse tarde en esta modalidad, concretamente siendo infantil de segundo año, los resultados le han dado la razón a corto plazo. El pasado mes de septiembre, en su estreno con la selección española, se proclamó campeón de Europa juvenil en Belgrado (Serbia) a bordo de un doble scull que completaba el gallego Cayetano Horta.

Estudiante de segundo de Bachillerato en el Colegio San José SS.CC. y segundo de tres hermanos, su apuesta casual por el deporte de la boga, tras probar previamente en atletismo y tenis, ha sido un éxito: en su primera experiencia internacional con la selección, un oro. Previamente ya había logrado varias medallas a nivel nacional. Algo tendrán que ver los genes de su madre, Raquel, quien fuera campeona de España de natación. Lo cierto es que el Náutico puede disfrutar de un nuevo referente y sigue confirmándose como sempiterna cantera de campeones.

-¿Por qué se decantó por el remo?

-Cuando nos mudamos a Tarragona por motivos laborables de mis padres, buscamos un club de tenis, pero quedaba muy lejos de donde vivíamos. Entonces fui a buscar una escuela de pádel, que era un deporte que también me gustaba, y encontré por casualidad el Real Club Nautic de Tarragona, donde animaban a los chicos a apuntarse a remo. Yo tenía amigos de la infancia que practicaban este deporte en el Náutico Sevilla y mi madre me dijo que me apuntara, porque así coincidiría con ellos en algunas competiciones. Y así fue. Remé tres años en Tarragona y cuando en 2019 volvimos a Sevilla, no dudé en ir al Náutico.

-Belgrado y la fecha del 27 de septiembre quedarán siempre en su memoria.

-Seguro. El Campeonato de Europa juvenil ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y la recompensa de un gran esfuerzo. Además, espero que suponga el comienzo de una larga carrera.

-No todos los días suena el himno de tu país en tu honor.

-Fue un honor que sonara el himno de España y era un sueño que se ha acabado cumpliendo.

-En este caso, tras dos meses de duro entrenamientos en un nuevo confinamiento, en este caso con la selección y en Galicia.

-Fueron dos meses y medio que en algún momento se hicieron largos, pero gracias al equipo técnico y a mis compañeros lo llevamos de la mejor manera posible. En ningún momento perdimos la ilusión.

-Y ese oro llega incluso en su estreno con el equipo nacional, ¿no?

-Así es. Este verano fue mi primer estreno en la selección y estoy muy contento de ello. Espero formar parte de ella muchos años más.

-Con los tiempos registrados en las series eliminatorias, ¿esperaban proclamarse campeones?

-Nunca dimos nada por hecho y trabajamos para saber cómo actuar en cada situación. Sabíamos cuál era nuestro punto fuerte, y hacerlo bien en las eliminatorias nos dio confianza para las siguientes regatas.

-Recoge el primer gran premio de una corta pero exitosa trayectoria.

-La verdad es que sí. Llevo poco en el mundo del remo y me siento un afortunado, pero he de reconocer que este último año he aprendido a trabajar como es debido.

-Y llevando a lo más alto al Club Náutico Sevilla, prolífica cantera de remeros de élite.

-Me hace ilusión formar parte de este club, que me ha ayudado a progresar mucho este último año. En el Náutico hay muchos remeros en los que puedo fijarme y que son un ejemplo a seguir para mí, tanto ya retirados como compitiendo actualmente.

-¿De quién se acordó cuando cruzó la meta en primera posición?

-Durante la competición me acordaba de toda la gente que nos había animado desde que casa y nos había apoyado durante esos meses de entrenamiento, pero al cruzar la meta pensé en mis padres, que son los que más me apoyan y pensé que estarían orgullosos. También pensé en nuestro entrenador, Arturo que desde que se montó el doble scull estuvo trabajando con nosotros en cada entrenamiento.

-¿Sus próximos retos en el mundo de la boga?

-El Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo del año 2021 son nuestros próximos objetivos.

-Últimos 200 metros…

-Estoy muy orgulloso de formar parte del Club Náutico y la selección. Me alegro de que se hayan obtenido tan buenos resultados en el Europeo con el equipo júnior, para que se vea que el remo español tiene un gran futuro y que sólo hay que apostar por él.