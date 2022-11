Partidos de hoy 24 de noviembre en el Mundial: Portugal y Brasil, las últimas potencias que entran en juego

Este jueves 24 de noviembre tienen lugar los últimos partidos de la primera jornada de fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022. Comienzan su participación en el torneo Portugal, con Cristiano Ronaldo salpicado de múltiples polémicas, y Brasil, líder del ránking FIFA y máxima favorita, para medirse esta tarde frente a Ghana y Serbia, respectivament. Además, Suiza-Camerún y Uruguay-Corea del Sur empiezan la jornada de los grupos G y H en los partidos de la mañana.

Suiza comparece en el Mundial de Qatar 2022 después de dejar fuera a la actual campeona de Europa, Italia, a la que superó en el grupo de clasificación y mandó a la repesca. Sommer, Ricardo Rodríguez, Schar, Xhaka, Shaqiri, Vargas y Embolo forman la columna vertebral de una selección capaz de lo mejor y de lo peor en cada partido. En Los Leones Indomables, que consiguieron clasificarse de forma agónica para Qatar con un gol del ex del Villarreal Toko Ekambi, aspiran a romper la mala dinámica mundialista de la última década en la que se han ido de vacío o ni siquiera se han clasificado. Sus opciones pasan por ver la mejor versión del guardameta del Inter, Onana, y la inspiración ofensiva del experimentado delantero Aboubakar, que marcó ocho goles en la Copa Africana de Naciones 2021.

El Uruguay-Corea del Sur se presenta como uno de los duelos más abiertos de la primera jornada de la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022. La historia está del lado uruguayo, que ha logrado vencer al cuadro asiático en cuatro de las cinco ocasiones que se han visto las caras, pero la última, hace ya cuatro años, fue Corea la que se llevó el triunfo por 2 a 1. El renovado plantel charrúa, cuyo sentimiento de pertenencia e implicación con su selección está fuera de toda duda, le otorga en esta ocasión el rol de favorito, con un centro del campo rejuvenecido y poderoso de la mano de Vecino, Bentancur, Valverde, Pellistri o De la Cruz y la capacidad goleadora de sus delanteros Luis Suárez, Darwin Núñez y Edison Cavani

A pesar de las constelación de estrellas que conforman su selección, hablar de Portugal en este Mundial de Qatar 2022 es hablar de Cristiano Ronaldo. Al delantero le salpica la polémica en los días previos al estreno de su selección, se ha hecho oficial su salida del Manchester United en las horas previas al estreno ante Ghana y la relación con alguno de sus compañeros parece no ser la más adecuada, a pesar que desde la concentración se intenta hacer ver que son una familia. Desde el punto de vista deportivo, Cristiano Ronaldo está en condiciones de convertirse en el único jugador de la historia capaz de marcar en cinco mundiales distintos.

𝗙𝗔𝗠𝗜́𝗟𝗜𝗔. 🫂🇵🇹 Foco na nossa estreia no @FIFAWorldCup 🏆 #VesteABandeira𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗬. 🫂🇵🇹 Focus on our @FIFAWorldCup's debut 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/k1AwuMEOG1