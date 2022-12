Partidos de hoy 9 de diciembre en el Mundial de Qatar: Brasil quiere seguir de fiesta y Argentina medir sus aspiraciones reales en cuartos de final

Tras los primeros días de parón en la competición, el Mundial de Qatar se reanuda este viernes 9 de diciembre con la pentacampeona Brasil inaugurando la fase de cuartos de final ante Croacia (16.00 horas). La canarinha se enfrenta a la actual subcampeona tras 'bailar' a Corea del Sur al ritmo de Neymar, Vinicius y Richarlison. Completa esta primera jornada de cuartos de final el duelo entre Países Bajos y Argentina (20.00 horas), en el que el cuadro albiceleste tendrá su primera prueba de nivel para comprobar sus verdaderas opciones de título.

Croacia tiene ante sí el reto de medirse a Brasil en cuartos de final. El equipo ajedrezado es "consciente de que la empresa es difícil", pero se muestran "listos para seguir unidos y jugando como una familia".

When the going gets tough, the tough get going.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/dUxdHR4kkT