¿Conoces el pickleball? Así es el nuevo deporte oficial que combina tenis y pádel

La Real Federación Española de Tenis (RFET) presentó este jueves en la Ciudad de la Raqueta, en Madrid, el pickleball, el nuevo deporte integrado dentro de su estructura que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y del tenis de mesa.

Durante el acto de presentación jugadores laureados del deporte como Ernesto Cárdenas, Martín Suárez, Sabrina Mendes y Gemma García marcaron presencia en la pista. A ellos se unieron ex tenistas profesionales como Pato Clavet, Vivi Ruano y Álex Corretja.

Clavet, ex número 18 de la ATP, reveló que se trata de un deporte bastante sencillo, y alegó que "para saber jugarlo hay que entenderlo": "El objetivo de esto es divertirme. Al principio estaba un poco confundido, porque hay que entender el juego, el concepto, los ritmos, cómo se juega, pero luego se vuelve fácil".

Cómo se juega

Un deporte con una dinámica y técnica similares a las del tenis, que se popularizó en pocos años en Estados Unidos y que espera ahora reinar y poder llegar a todos los públicos en España.

Compuesto por dos o cuatro jugadores el esquema se inicia sacando la pelota desde detrás de la línea de saque y golpeando por debajo de la cintura para lanzarla en diagonal, esperando a que la pelota bote una vez en cada lado de la pista. Una vez hecho, ambos equipos golpearán la pelota sin que esta haya botado.

El presidente de la RFET, Miguel Díaz, destacó los puntos positivos del pickleball: "Lo integramos en nuestros estatutos, en nuestras uniones, porque creemos en este deporte. En Estados Unidos es bestial, el aumento que tiene, es un deporte muy sencillo, es un deporte para la dieta, que se puede introducir en los colegios como iniciación.

"Este deporte va a ser conocido por muchísima gente, por muchísimos practicantes y ojalá podamos verlo como un deporte tan activo como en EEUU", dijo.

Asimismo, Roberto Pérez, presidente de la Asociación Española de Pickeball expresó su máxima felicidad en acoger a los representantes actuales de este deporte: "Hoy he venido aquí a apoyar este evento que cuenta con estrellas que lograron el top en Europa, y a demostrar lo que es este deporte. Estamos muy contentos con el acuerdo que hemos llegado para convertirnos en federación".

"Ahora, con este acuerdo de integración con la Federación Española de Tenis vamos a crecer muchísimo más, vamos a poder tener Pickle World en colegios, institutos, en centros deportivos en todos los ámbitos y vamos a aportar un nuevo deporte para la ciudad, un deporte con un altísimo valor inclusivo", subrayó Pérez.

Álex Corretja confía en el boom del pickleball: "En los 90 el pádel era para entretenerse"

El ex tenista y capitán de la Copa Davis de 2012 y 2013, Álex Corretja confía en el boom del pickleball y afirmó que "cuando empezó el pádel en los años 90 parecía que era un deporte para entretenerse y se ha convertido en un súper deporte, no solo popular, sino también muy profesional. Creo que al final también depende de cómo explote en nuestro país, y ojalá que explote, porque todo lo que sea hacer deporte, entretenerse, es positivo", destacó el español de 49 años.

Corretja también subrayó la importancia de tener a alguien que determine bien las reglas del deporte.

"Hay una serie de cosas que hasta que no te adaptas es un poco diferente, pero es verdad que es importante que haya alguien que te lo explique bien, porque si no te pones a jugar como te da la gana y creo que lo bueno cuando tú practicas un deporte es que lo hagas lo mejor que puedas", dijo.

'Pato' Clavet: "El pickleball no viene a sustituir el tenis o a reemplazarlo"

El ex tenista español y ex número 18 de la clasificación mundial, Francisco Pato Clavet, afirmó que el pickleball "no viene a sustituir el tenis o a reemplazarlo" pese a que sean dos deportes "muy compatibles".

"Creo que hay sinergias y se pueden ayudar. Sirve tanto uno para el otro para promocionarse y para que gente del tenis pueda jugar pickleball y gente del pickleball se pueda iniciar en el mundo del tenis también", expresó Clavet.

El deportista, que ostenta ocho títulos individuales, reveló las dificultades y semejanzas entre ambos deportes: "Son reglas diferentes y te tienes que adaptar un poco, pero en cuanto coges la mecánica del juego es muy divertido. Además para los que venimos del tenis ayuda, porque es mucho toquecito".

"La pala, la pelota, son diferentes. El no pisar en la zona roja es un reto. La verdad es que desde que he empezado el primer punto hasta el final he notado una evolución", dijo.

Respecto a su evolución e impacto en España, Pato Clavet destacó: "Es un deporte que lo puede practicar todo el mundo, es fácil. Además, mira en Estados Unidos, se ha convertido en un boom. Todo el mundo lo juega. Si allí ha tenido una buena adaptación y adhesión aquí la va a tener también".