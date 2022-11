Polémicas políticas: Inglaterra - Irán, más que un partido en Qatar

En el Mundial de Qatar 2022 no todo es fútbol. El torneo mundialista más polémico de la historia da mucho que hablar más allá del césped y el Inglaterra-Irán (6-2) tuvo mucho que contar además de la goleada del cuadro británico, que cantó por primera vez su himno como God Save The King, sustituyendo al God Save The Queen, que sonó por primera vez en un Mundial desde 1950, la última vez que reinó un monarca en Inglaterra.

La última Copa del Mundo en la que fue utilizado fue en la de Brasil 1950, dos años antes de la muerte de Jorge VI, cuando Inglaterra quedó eliminada en la fase de grupos a manos de España.

Los que no cantaron su himno fueron los futbolistas de la selección de Irán, en señal de protesta por la represión que se vive en el país y la muerte de Mahsa Amini. Las protestas de jugadores están dirigidas al régimen de Irán por el fallecimiento de Amini, la joven de 22 años que en septiembre fue detenida y maltratada por la policía por no respetar el código de vestimenta iraní al no llevar bien puesto el velo. Su muerte, acompañado de la violencia a la que fue sometida y las reacciones del gobierno iraní, ha levantado las protestas de gran parte de la población. Esto ha llegado también al equipo de fútbol, como plataforma para que el pueblo iraní muestre sus frustraciones con el régimen.

El entrenador de Irán, Carlos Queiroz, aseguró que sus jugadores "eran libres" de protestar si querían y así lo hicieron antes del pitido inicial del encuentro. Mientras los jugadores no cantaban, la afición iraní respondió con aplausos y vítores a sus futbolistas. "Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problema que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias", dijo el seleccionador.

No fue el único acto simbólico en señal de apoyo. Lo intentó Inglaterra, con la intención de salir con el brazalete "One Love" a favor de la inclusión LGTBIQ+, colectivo perseguido en Qatar. Iba a ser la primera selección en hacerlo en un gesto colectivo que incluía también a Países Bajos, , Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales, pero la FIFA desactivó la intentona al comunicar la imposición de sanciones deportivas. "Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestaciones, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA", señalaba un comunicado conjunto de las seis selecciones afectadas, que descartaron la idea.

El Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022 señala en su articulo 24 sobre el equipamiento de las selecciones que "jugadores y oficiales tendrán prohibido mostrar mensajes políticos, religiosos o personales o lemas en cualquier idioma o forma en el uniforme, el equipamiento (bolsas de deporte, botelleros, botiquines, etc.) o en el propio cuerpo".

Según recordaron, el pasado septiembre, y como parte de un grupo de trabajo de la UEFA, se dirigieron a la FIFA para informar de su intención de llevar el brazalete "One Love" en Qatar 2022. "Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de llevar el brazalete "One Love" para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes partidarios de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras", mantuvieron.

Pero el brazelete "One Love" sí estuvo en el Estadio Internacional Jalifa, ya que la comentarista de la BBC Alex Scott lo lució sobre el césped antes del partido. Scott fue futbolista profesional durante 18 años y una de las figuras más legendarias del Arsenal. Comenzó su carrera en los medios de comunicación en la BBC, para la que actualmente trabaja, y Sky Sports. Siempe ha mostrado su compromiso por la igualdad en todos los ámbitos y dirigió el documental sobre fútbol femenino The future of woman's game: "Toca muchos asuntos desde los derechos de expresión, diversidad, maternidad y los grandes hitos en el crecimiento del deporte", dijo antes del choque.

Ante el paso atrás de la selección inglesa, Scott dio uno hacia adelante y lo mostró sin tapujos sobre el césped y ante las cámaras de televisión, siempre perfilada para que el mensaje fuese visible.