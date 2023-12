El Real Ciencias, a mantener en Alcobendas su racha como visitante

El Real Ciencias viaja a Madrid para enfrentarse a Silicius Alcobendas el domingo, a las 12:30 horas, en Las Terrazas con el objetivo de mejorar en su juego y mantener la racha de victorias fuera de Cartuja. El encuentro será dirigido por el Sr. Castro.



Los científicos tras la gris imagen ofrecida la pasada jornada a pesar de la victoria final, tienen una nueva oportunidad en La Moraleja de encontrarse con buenas sensaciones, demostrar su potencial y conseguir una nueva victoria que los mantenga en la parte alta de la tabla.



Enfrente estará Silicius Alcobendas, un equipo renovado, con incorporaciones de calidad este verano. Los granates, si bien tuvieron un comienzo irregular, propio en un conjunto recién ascendido, en las últimas jornadas han demostrado haberle cogido el aire a la División de Honor y han cosechado dos importantes victorias: en casa ante Salvador (43-34) y ante Santboiana en el Baldiri (10-19).



"La jornada pasada nos dejó un sabor agridulce, a pesar de remontar un encuentro que tuvimos perdido durante casi todo el partido, somos conscientes de que no fue nuestro mejor día. Aunque es cierto que contamos con las bajas de Iberians y varios lesionados, venimos de una semana buena de entrenamientos y llevamos un equipo de nivel para competir en Madrid", reflexionaba el entrenador del Real Ciencias, Suso Romero.



El técnico sevillano añadía: "Sabemos que no va a ser un partido fácil, Alcobendas viene de obtener dos victorias contra dos históricos de nuestro rugby y seguro que no nos va a regalar nada en su casa. Aún así, estamos deseando mostrar de lo que somos capaces y esperamos seguir con el pleno de victorias en nuestras salidas".



Son bajas para el partido de este domingo Marcos Muñiz y Sergio Molinero, que están disputando la Rugby Europe SuperCup con Iberians. Además de los lesionados Jaime Borondo, Koi Hogg y Axel Papa.



La convocatoria del Real Ciencias está formada por Rafa Romo, Vicente del Hoyo, Lucas Bordigoni, Óscar Sánchez, Nacho Salazar, Enrique Cuadrado, Manolo Bobo, Dani Störh, Manu Mora, Rafa Delgado, Franco López, Fede Ehgartner, César Porras, Pedro Cane, Coco Roldán, Sebas Poet, Damián Huber, Juan Domínguez, Alvar Gimeno, Antonio García, Juan Carrasco, Pablo Carballo y Guille Domínguez.