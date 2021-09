Sergio García, diez años de experiencia

El golfista español Sergio García llega a su décima Copa Ryder, la competición bienal entre los equipos de Estados Unidos y Europa que se disputa esta semana en Sheboygan, a orillas del Lago Michigan, con el mejor historial de victorias y 22 años de experiencia.

"Todas esas cosas son importantes, pero luego el viernes en el tee del uno es otro tema. Hay que darse cuenta de que los americanos no te van a regalar un hoyo porque hayas ganado tantas Ryder", dijo aEfe Sergio García, que resta importancia a su historial de 25 puntos y medio en nueve Copas Ryder.

"Europa tiene un equipo potente cuando hablamos de experiencia. Un factor bastante relevante cuando juegas fuera de casa. Es algo que se ha comprobado muchas veces cuando cruzamos el Atlántico. Tenemos unos cuantos debutantes que aportan el entusiasmo, pero nos basamos mucho en la experiencia", comentó a Efe el capitán del equipo europeo, el irlandés Padraig Harrington.

"Siempre es bonito tener un buen historial en un torneo como éste y lo importante es seguir ayudando al equipo", dijo García, veterano de una escuadra europea que acumula siete victorias y tan solo dos derrotas en las ediciones de la Ryder durante el siglo XXI. Dos de esas victorias fueron en suelo estadounidense, en 2004 en Oakland Hills, y en 2012, en Medinah, donde el español José María Olazábal capitaneo el equipo europeo.

Las cifras demuestran claramente la veteranía de los europeos, con 38 participaciones entre sus 12 jugadores, cuatro de ellos con más de cuatro Ryders, y una media de edad de 34 años. Frente a esto, las bazas del equipo estadounidense, con un promedio de edad de 29 años y seis debutantes, son sus ocho jugadores entre los diez primeros del mundo y la abrumadora mayoría de espectadores locales, como consecuencia de las restricciones de los viajes de Europa a Estados Unidos.

"Es algo que hemos hablado. No hay más tu tía. Lo bueno es que, aunque no sea hacia ti, puedes utilizar esa energía del público a tu favor. Es una de las cosas que comentaba a algunos de los debutantes, si el campo está callado es bueno para nosotros en Estados Unidos. Si no hay aplausos o mucho ruido es que los europeos lo estamos haciendo bien", explicó el golfista castellonense, que debutó en la Ryder Cup en 1999 en suelo estadounidense.

Sergio García ya forma parte de la historia de la Ryder Cup tanto como la histórica y exitosa pareja formada por el difunto Severiano Ballesteros y Chema Olázabal. Aunque no se animan aún a anunciarlo oficialmente, los pronósticos indican que García y el vizcaíno Jon Rahm, número uno del mundo, saldrán al campo juntos en algunos de los partidos de dobles del viernes y el sábado con el objetivo de replicar las hazañas de Seve y Chema.

"Veremos a ver qué ocurre y si jugamos o no juntos. Al final de cuentas lo importante es lo que sea mejor para el equipo. Si el capitán y los vicecapitanes piensan que podemos ayudar más al equipo jugando por separado, lo haremos de esa manera", comentó con precaución Sergio García.

"Si creen que podemos ayudar más jugando juntos, encantados y a disfrutarlo los dos juntos", agregó el golfista de 41 años, que atesora un buen historial de victorias junto a otra probable pareja de juego esta semana, el inglés de 48 años Lee Westwood, el más veterano del equipo europeo.