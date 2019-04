Quique Setién habló tras la derrota del Betis en el Sánchez-Pizjuán, donde lamentó la falta de acierto de su equipo en la finalización e insistió en que mereció más. "Ya lo dije en la previa, que seguramente este partido se iba a resolver en función de la eficacia que tuviésemos en las áreas. Y así ha sido. El Sevilla ha tenido cuatro ocasiones y ha metido tres. Y nosotros hemos tenido unas cuantas más y no hemos acertado. La realidad es que el partido ha sido bastante igualado".

"Hemos tenido nuestras opciones y hemos encerrado al Sevilla en su área los últimos 20 minutos. Pero no hemos podido acertar y sacar un empate que seguramente habíamos merecido", dijo el entrenador cántabro.

Falta de gol: "Es verdad que muchas veces generamos mucho, pero luego nos está costando finalizar las acciones. Nuestros delanteros lo que más quieren es acertar, cuando fallan, no les puedes decir nada. Esto es un problema que habrá que valorar cuando terminemos la temporada. Mientras tanto tendremos que intentar que nuestros jugadores ofensivos estén lo mejor posibles".

Titularidad de Canales: "Ayer ya estaba bastante mejor. Las sensaciones eran buenas y estuvo corriendo. Tenía dolores, pero se le han mitigado. Afortunadamente ha podido jugar y ha tenido su aportación. Es un jugador importante y está bien y hay que aprovecharle"

Méritos: "Creo que hemos tenido ocasiones muy claras, muy claras. No sé si han sido cuatro o cinco manos a manos y no hemos acertado ninguno. Al final es verdad que hay que meterla. Pero creo que hemos hecho méritos como mínimo para haber empatado el partido. Hemos hecho muchísimas cosas bien, pero no nos ha dado para ganar. El año pasado, la primera que tuvimos, la metimos”

El rival: "El Sevilla ha hecho algunas cosas bien y luego ha hecho lo que ha podido. Porque no he visto a muchos equipos meter al Sevilla en su área como hemos hecho nosotros. No es fácil tener tanto control contra un equipo como éste".

Opciones europeas: "Yo siempre soy optimista. Quedan puntos suficientes. Hay muchos emparejamientos entre los rivales que nos preceden y vamos hay que seguir ahí hasta el final. El equipo está entero y va a seguir así hasta el final".

Entrada de Banega a Joaquín: "Se ha visto claramente que ha ido a darle una patada. Una patada sin balón y con esa violencia, eso es tarjeta roja. El reglamento está para algo. Y si lo hace un jugador de mi equipo, también lo digo. Al final ya sé que la gestión de las tarjetas cada árbitro lo lleva a su manera. Ha habido esa y otras faltas que quizás habría que haber sancionado de otra manera".