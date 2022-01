Itzel González, nuevo refuerzo para la portería del Sevilla Femenino

El Sevilla FC y el Club Tijuana Xoloitzcuintles han llegado a un acuerdo para la cesión de la guardameta internacional mexicana Iztel González (14/08/1994, Tijuana, Baja California). La futbolista tijuanense comenzó su carrera en el Arizona Strikers FC allá por 2014, recalando posteriormente en el Club Tijuana en una primera etapa y luego en 2016 en Los Ángeles Salsa.

González ha disputado 129 partidos con Xolos desde su llegada en el torneo Apertura 2017, que marcó el inicio de la Liga MX Femenil. La guardameta fue titular en la mayoría de encuentros, siendo convocada también por la selección mexicana de la mano de la seleccionadora Mónica Vergara. Precisamente en cuanto a la selección se refiere, destacó en el Mundial sub-20 celebrado en Japón en 2012, así como en el Preolímpico de 2020 en Estados Unidos. En sus primeras palabras ante los medios oficiales, la guardameta mexicana se mostró agradecida e ilusionada con la oportunidad: "Estoy muy emocionada de estar aquí, he trabajado durante mucho tiempo y que se dé en esta etapa de mi vida es fantástico, llegar a este club es una oportunidad enorme. Me contactan hace dos semanas con un mensaje de que si me interesaba ir al Sevilla y desde ahí no puedo dormir, empezando a ver la posibilidad y claro que dije que sí a un club con un gran grupo de personas, un club que genera mucho cariño y con mucha tradición dentro de la propia ciudad".