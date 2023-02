"Sueño con jugar y ganar el Mundial con España"

Raúl Jiménez (Sevilla, 1998), bético de nacimiento, se está convirtiendo en el mayor activo del Real Betis Futsal. A sus 24 años, en su segunda temporada en la élite, es una pieza clave para Bruno García, en un club que ya empieza a mirar objetivos más altos que la permanencia, como ya reconoce el propio jugador bético. La temporada del canterano, el cual no conoce otros colores que el verdiblanco, ha terminado de explotar en este inicio de año 2023 (3 goles en 5 partidos). Actuaciones y cifras que lo han catapultado hacia la internacionalidad absoluta, en una lista que proporcionó este lunes Fede Vidal para los partidos clasificatorios frente a Chipre y Moldavia. El Mundial 2024, aún sin sede, en el horizonte de un Raúl Jiménez que vive el mejor momento de su, todavía, corta carrera en el fútbol sala. Presente y futuro del Betis y de la selección.

—¿Cómo has pasado las primeras horas después de conocer la convocatoria con la selección española absoluta?

—Estoy muy motivado. Me he rodeado de toda mi familia y mis amigos. Estoy feliz y orgulloso de esta oportunidad de poder representar a mi país en esta convocatoria.

—¿Estabas pendiente de la lista?

—No, me ha cogido por sorpresa. Venía de entrenar y cuando he llegado a casa me lo han dicho. No me lo creía, me he quedado en shock y me ha costado asimilarlo.

—¿No tenías alguna esperanza de ver tu nombre?

—Si te digo la verdad, ni me lo había planteado.

—¿Quién ha sido la primera persona a la que se lo has contado?

—Mi madre y mi hermana estaban en casa y han sido las primeras en enterarse. He cogido el teléfono corriendo para llamar directamente a mi padre.

—¿Has podido hablar con alguno de tus compañeros de la lista o alguien del staff?

—He hablado con algunos compañeros que me han dado la enhorabuena pero no me han contado nada más hasta que no los vea en persona. También se ha puesto en contacto conmigo un miembro de la federación para el tema de los viajes.

—¿Te ves en el Mundial 2024?

—Sería increíble. Ya que he llegado quiero hacerlo bien para poder volver todas las veces que pueda y, ¿por qué no poder jugar el Mundial?

—6 goles esta temporada, la mitad en 2023. ¿Estás en tu mejor momento?

—Sin duda. Al final la temporada pasada fue la primera y tuve que adaptarme a la categoría. Este año, sobre todo en este 2023, llevo una muy buena racha y espero poder seguir así para ayudar a mis compañeros.

—El equipo sigue escalando posiciones y está 9º. ¿Cuál es el techo de este Betis?

—Ya que nos hemos separado un poco de la zona de descenso, tenemos que mirar hacia arriba yendo siempre partido a partido para poder, ¿por qué no?, luchar por los play off.

—¿Es un objetivo real?

—Objetivo como tal no creo que lo sea, pero si es verdad que están cerca a sólo 4 puntos y quedan muchos por disputarse. Nosotros vamos a lucharlo hasta el final.

—Con contrato hasta 2025, ¿te sientes una pieza clave en el proyecto?

—Me siento importante dentro del equipo. Teniendo estos años de contrato espero poder ir a más cada temporada y ayudar a cumplir los objetivos del club.

—¿Está preparado el Betis para dar el salto y pelear por los títulos en las próximas temporadas?

—¿Por qué no? Lo mejor de este club es la gran institución que hay detrás. Tenemos que ir creciendo paso a paso para aspirar a esos objetivos.

—¿Con qué sueña Raúl Jiménez?

—Con debutar con la selección, que dentro de poco se cumplirá, y poder jugar un Mundial con la selección española. Y a ganar títulos con el Betis.