Tebas: "Laporta no ha aclarado nada"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que Joan Laporta, presidente del Barcelona, "no ha aclarado nada" sobre los pagos hechos por el club al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira mientras ocupaba este cargo y "la mayoría de los clubes no los ha entendido".

"No consideramos que han quedado claras las explicaciones que ha dado. Yo personalmente se lo he dicho, porque es inentendible estar tantos años pagando al vicepresidente del CTA. La mayoría de los clubes han dicho que no era normal, que esos pagos no eran correctos y que se deben investigar", afirmó al término de la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga celebrada este miércoles en Madrid.

Tebas dijo que ésta transcurrió "dentro del respeto y la educación", que no hacía falta "un interrogatorio" y que Laporta argumentó "que no pretendían comprar árbitros y tampoco influir".

"Él considera que está suficientemente claro y todos hemos considerado, los que hemos intervenido, que no", señaló, tras confirmar que el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, que fue quien representó al club blanco, no intervino y que ningún club pidió la dimisión del mandatario azulgrana.

El presidente de LaLiga señaló que él no piensa que haya habido compra, aunque sí hay un indicio de que querían influir en algo. "No es un tema puntual, han sido 18 años y ha habido muchos presidentes implicados. Bajar el nivel de crítica en nuestros entornos sería un error. La gente hoy quiere que las instituciones luchen e investiguen cualquier indicio de corrupción, no taparlo y meterlo debajo de la mesa", añadió.

"No han convencido y esto seguirá adelante donde corresponda, en España en los juzgados, y en la UEFA", insistió, a la vez que aclaró que la personación de LaLiga en el procedimiento abierto por el juzgado de Barcelona "no es un tema de Javier Tebas sino de LaLiga y su Comisión Delegada".

En este punto aclaró que LaLiga ha pedido que el hijo de Enríquez Negreira pase a ser investigado, porque hay indicios de que participaba en los hechos que investiga un juzgado de Barcelona por los pagos de 7,5 millones de euros hechos por el club azulgrana entre 2001 y 2018 a empresas de éste cuando era vicepresidente del CTA (1993-2018).

"Ha hecho informes, pero también era el que cenaba la noche de antes con los árbitros. Creemos que está implicado", sostuvo.

Preguntado por su reencuentro con Joan Laporta, después de que éste calificara de irresponsable a LaLiga por su actuación en el caso y de que Tebas dijera que tenía que dimitir si no daba las explicaciones requeridas cuando salió a la luz, el presidente de LaLiga señaló que pensaba lo mismo.

"Esas declaraciones se hicieron en su momento y no tengo más que añadir. Después he estados un par de minutos hablando con él. Dijo que echaba de menos que no le hubiesen llamado los clubes, pero el que tenía que haber llamado para dar explicaciones era él a los clubes. Hay que agradecerle que haya venido a la Asamblea. Está bien. A lo mejor debió hacerlo antes, pero ha venido y ha dado la cara. Eso hace que el nivel de enfado sea menor. Convencerá o no, pero ha dado la cara y eso es importante. Hay que valorárselo", concluyó.