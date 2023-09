Los Warriors hacen oficial el fichaje de Garuba

Los Golden State Warriors hicieron oficial el fichaje del pívot español Usman Garuba, que llega al equipo de la Bahía de San Francisco tras dejar el último verano a los Houston Rockets y convertirse en agente libre.

Los Warriors confirmaron de manera oficial una noticia que ya había sido adelantada en los últimos días y Garuba firmó un contrato de 'dos vías' (two way contract, en inglés), por lo que dividirá su tiempo entre la franquicia de la Bahía y la liga de desarrollo G League.

El madrileño, de 21 años, disputó recientemente el Mundial de Baloncesto con la selección española.

Formado en el Real Madrid, Garuba fue elegido con el número 23 en la primera ronda del 'draft' de 2021 por los Rockets.

Sin embargo, no ha tenido protagonismo en Texas. El año pasado promedió 2,8 puntos y 3,9 rebotes con los Rockets, a los que dejó al acabar la temporada.

En los Warriors, compartirá el vestuario con estrellas como Steph Curry y Klay Thompson.

La nueva temporada de la NBA empieza el próximo 24 de octubre.

Born in Spain, now playing in The Bay.The Warriors have signed Usman Garuba to a two-way contract 💪 pic.twitter.com/usIYlQVE2N