Xavi anuncia su marcha del Barcelona al final de temporada

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha anunciado que abandonará el club azulgrana al final de la presente temporada. El técnico ha hecho pública esta decisión después de la derrota de su equipo ante el Villarreal este sábado (3-5) en el estadio de Montjuïc.

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona", ha dicho en rueda de prensa. "Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio", insistió.

El ex centrocampista repetía que ha pensado más en el Barça que en él: "Pienso que esto destensa la situación general. Me siento el máximo responsable. Se ha hecho un trabajo bueno, pero creo que mi proyecto como entrenador tiene que acabar el 30 de junio. Eso liberará a los jugadores. He pensado en el club. Me siento bien y de alguna manera me he liberado. Lo tenía decidido desde hace unos días. Quiero lo mejor para el club y lo mejor es que no siga el 30 de junio".

"Agradecerle al presidente la confianza. El presidente es la hostia. Soy culé y quiero lo mejor para el Barcelona. Hemos estado reunidos, ha sido una conversación muy humana. Al presidente le estimo mucho. Pienso que es el momento y que es la mejor situación para el club. Es momento de un cambio de rumbo y de dinámica, sobre todo, para los jugadores", añadía.

El Barcelona, tras su derrota de este sábado, está a 10 puntos del Real Madrid en la Liga y también fuera de la Copa tras su eliminación en San Mamés el pasado miércoles.