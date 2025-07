Oficial: La ACB le dice “no” al Baloncesto Sevilla

La plantilla del Betis Baloncesto celebra el ascenso deportivo conseguido en la Final Four

Era lo esperado, después de las filtraciones producidas los últimos días, y se mantuvo el guión. El Baloncesto Sevilla que se ganó el ascenso a la Liga Endesa en la pista ha sido rechazado por la asamblea de la ACB, con un informe “desfavorable” en la auditoría, pese a no tener deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda.

Aunque los motivos exactos no han trascendido de forma oficial al ser el informe un documento interno del organismo que debe adoptar dicha decisión, ya se filtro hace días, apoyado en que una parte del canon que hay que pagar llegó horas después de que se cerrara el plazo. “Yo lo ordené el día anterior. Ese ingreso no pertenece a la base de 548.000 euros. Ese día se ingresaron 640.000 euros, y luego otros 500.000 que se acreditan al día siguiente, pero que se ordenaron el día anterior. No hay más”, explicó en Gigantes el presidente del conjunto hispalense.

Sea como fuere, y pese a su intervención por videollamada para dar explicaciones, la ACB no inscribirá al Baloncesto Sevilla y repescará al Covirán Granada, penúltimo clasificado en la Liga Endesa la pasada campaña. Con todo, parece que desde la capital andaluza no se ha dicho la última palabra y se estudia un recurso en los tribunales para defender su derecho ganado en la cancha.

No sería la primera vez y ya en 2020, por ejemplo, tras el recurso del Gipizkoa hubo una liga de 19 equipos. Los grandes, con la ampliación de una Euroliga que le come espacio a la propia Liga Endesa, llevan años buscando la reducción de los participantes, por lo que estarían en contra de una posible ampliación. Eso sí, no tendrían nada que hacer si la decisión es de un juzgado.

En este sentido, el cuadro sevillano no aceptaría una prórroga como la del Ourense, con el que hace 10 años, precisamente con Gonzalo García de Vitoria en el banquillo, se acordó un ascenso en diferido una temporada después tras una resolución del CSD que le dio la razón, aunque la ACB no permitió después su ascenso.

El propio Betis Baloncesto le ganó en 2017 una demanda a la ACB para mantener la categoría y el Obradoiro tras más de 17 años de litigio creó jurisprudencia al ser admitido en la liga por orden del Tribunal Supremo en 2007.