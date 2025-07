Las explicaciones de Pedro Fernández del informe negativo de la ACB contra el Baloncesto Sevilla

Este jueves 24 de julio la asamblea de la ACB decidirá sobre la inclusión o no del Baloncesto Sevilla en la Liga Endesa, aunque diversos medios ya filtran la negativa de la patronal. Pedro fernández, presidente y dueño del club, explicó en Gigantes las motivaciones de esa decisión desmontando, según su punto de visto, convencido de que la documentación aportación está en orden, aunque oficialmente aún no ha recibido notificación alguna.

"Recibí hace varios días una llamada del director general, José Miguel Calleja -señalado junto al presidente de la ACB, Antonio Martín, por el cobro de bonus "no aprobados por ningún órgano de la ACB", según una denuncia interna publicada por El Confidencial, así como por el "trato vejatorio" a trabajadores-, diciéndome que el informe podía ser desfavorable. Me comentó varias cosas, yo le respondí que estaban confundidos, y me dijo algo como "bueno, así es la vida", indicó el dirigente, que insiste en que su documentación está en orden: Se basa en tres puntos. No tener deudas con Seguridad Social ni Hacienda. "En su informe decían que sí, luego hicieron una enmienda diciendo que había sido un error tipográfico, que donde decía que sí debía decir que no", explicó

El segundo punto al que se refiere es con unas deudas con jugadores "de hace cuatro años". "Evidentemente, fue la primera noticia que tuve de esa deuda. No sé si es verdad o no. Hablé con mis abogados y me dijeron que es imposible que haya una deuda laboral. Me dijeron que esa deuda, de existir, no aparece en nuestra contabilidad y que se la han comunicado al auditor de forma confidencial unos agentes", señaló Pedro Fernández, al que este asunto le parece "llamativo en cuanto a profesionalidad". "Una deuda laboral que incumple al año no puede salir ahora como nueva. Eso no tiene lógica. Es un invento. Un señor la ha puesto ahí y habrá buscado nombres reales para no poner Pepe Leches, pero no tiene consistencia".

El tercer punto que explica es el tema de los fondos propios negativos: "Dicen que no admiten el millón de euros depositados, sin explicar por qué. Tampoco consideran el valor de las instalaciones, que son de un millón de euros y con eso los fondos propios serían dedos millones, así que esa parte también se cae".

El directivo asegura que tras corregir la auditoría incluso le "pidieron perdón" y la cambiaron". "Lo de los jugadores de hace cuatro años es muy llamativo. Además, los agentes dicen cosas como que se les dejó de pagar el coche, pero eso no es una deuda con jugadores. Y además, si todo eso ocurrió hace años, ya habrían reclamado", expuso.

También dio su punto de vista sobre la cuestión del ingreso económico tardío, ya que "dicen que hay un dinero que se acredita al día siguiente". "Yo lo ordené el día anterior. Ese ingreso no pertenece a la base de 548.000 euros. Ese día se ingresaron 640.000 euros y luego otros 500.000 que se acreditan al día siguiente, pero que se ordenaron el día anterior. No hay más". Además, Fernández se refirió al apoyo de la Fundación Cajasol, que "ha comprado el 50% de la propiedad", igualando su aportación: tres millones de euros. "Con eso y el patrocinio, que pasa de 300.000 a 500.000, el presupuesto pasa de cuatro millones a casi 7,5. Y hay equipos que no van a tener ese presupuesto el año que viene en Liga Endesa", expresó molesto por las continuas filtraciones: "Ayer se filtró quién hizo algunas de las transferencia del día 15 de julio cuando pagamos. Yo lo envié a la ACB con el nombre del ordenante borrado, por protección de datos. Sólo la ACB tiene esa información. Y se filtra", dijo el empresario, por lo que solicitó "una auditoría interna" para "saber quién filtra información protegida por la ley, con la intención de dañar".