Acusan a Verdeliss y una marca deportiva de robarle la idea de correr 24 horas en una cinta: "¿Casualidad? No seamos ingenuos"

La atleta Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, ha completado su última hazaña deportiva. La también influencer y madre de ocho hijos corrió durante 24 horas en una cinta instalada en un escaparate de Madrid, entre las siete de la tarde del miércoles y la misma hora del jueves. Este reto formaba parte de una campaña para promocionar unas zapatillas deportivas, con las que la navarra realizó más de 250 kilómetros. Sin embargo, esta acción extrema a las que Verdeliss parece acostumbrada no ha estado exenta de polémica: una experta en márketing la ha acusado de plagio.

"¿Qué haces cuando alguien más grande que tú te copia una idea de forma descarada?", se pregunta Cristina Jover, directora de la agencia Weekend a través de Linkedin. Verdeliss contaba sin saberlo con un precedente, pues según cuenta la responsable de esta empresa murciana, el corredor aficionado Germán Romera ya superó el reto de estar 24 horas corriendo en una cinta el pasado mes de noviembre. El objetivo de este vigilante de seguridad era concierciar acerca de la prevención de la diabetes, enfermedad de la que fue diagnosticado con 19 años, y el papel fundamental que juega el deporte para su tratamiento.

"En este tiempo de búsqueda de patrocinadores contactó y envió su dossier a una gran cadena de tiendas de deporte que nunca respondió. Escribió a una famosa influencer que corre maratones, para pedirle apoyo y visibilidad, tampoco respondió. Y ahora, unos meses más tarde, se unen esa marca y esa influencer para que corra 24 horas en cinta, ¿casualidad? No seamos ingenuos", cuenta Jover, en alusión directa a Decathlon y Verdeliss.

Esta experta en márketing ha abierto un debate sobre los límites legales y éticos en el ámbito de la publicidad. "Como dice él, si le copian, algo estará haciendo bien. Pero qué rabia, qué injusto y qué pena que lo hagan aprovechándose de alguien que no tiene el presupuesto ni la llegada que pueden tener ellos", lamenta. A pesar de todo, Germán Romera volverá a sorprender este año con otra acción vinculada al Día Mundial de la Diabetes. "A ellos no se lo vamos a contar", ironiza Jover.

De correr siete maratones en siete días a mejorar su marca personal en Sevilla

Verdeliss posee un largo historial en lo que a retos extremos se refiere. En febrero del año pasado, la influencer se convirtió en la primera mujer en ganar el World Marathon Challenge, un desafío que exige completar siete maratones en siete días consecutivos recorriendo todos los continentes. La navarra corrió en condiciones extremas, desde la nieve y el hielo de la Antártida hasta el calor abrasador de Dubái. "Ha sido durísimo, no podía parar de vomitar en toda la carrera", confesó tras finalizar la prueba final en Miami. Esta gesta le llevó a obtener un récord Guiness y consagrarse como una de las corredoras más resistentes del mundo.

Recientemente, Estefanía Unzu mejoró su marca personal al completar en un tiempo de 2:45:39 el Maratón de Sevilla, en que participaba por primera vez. Verdeliss se convirtió así en la segunda española en finalizar la prueba.