Adriá Alonso, nuevo entrenador del Caja 87

El Caja 87 ya tiene sustituto de Eloy Ramírez en el banquillo; será Adriá Alonso el encargado de dirigir al conjunto sevillano en la temporada 25/26 que comienza este fin de semana de manera oficial.

La expectativa es alta, ya que el despido de Eloy, una decisión que no comparten parte de los aficionados debido al gran trabajo del técnico utrerano la pasada temporada, deja el listón alto y demuestra que el objetivo no es otro que el ascenso a la Primera FEB. Un exigente reto que adquiere mayor presión si cabe tras la desaparición del Baloncesto Sevilla (Hereda Betis), ya que el Caja 87 ha pasado a ser el principal club de baloncesto de la ciudad.

El entrenador catalán, de 42 años, inició su carrera en las categorías inferiores del Cornellá y el Joventut de Badalona antes de lograr el ascenso a LEB Plata con el Martorell. Tras pasar por el CB Vic se consolidó en Castellón, en el Benicarló, al que estuvo ligado durante cuatro temporadas.

La temporada pasada llegó al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, con el se enfrentó a su nuevo club además de conseguir el liderato del grupo oeste de la competición, aunque acabaría perdiendo la final de ascenso cayendo ante el Palmer Palma.

El próximo domingo, a las 12:30 horas y sin apenas tiempo de conocer a la plantilla y dirigir entrenamientos, Adriá dirigirá su primer encuentro, ante el Círculo Gijón.