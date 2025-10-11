Álex Rubio destroza a un frágil Betis Deportivo (4-1)

El Betis Deportivo sigue sin ganar. No da la sensación de que sea superado en juego y control por ningún rival, pero si a la previsibilidad y falta de ideas en ataque se suma la fragilidad defensiva sumar de tres se convierte en una tarea algo menos que imposible y el filial groguet (Que ha ganado cuatro de cinco partidos oficiales disputados contra el filial sevillano) no dudó en hurgar en la herida de un Betis que dejó entrever todas sus carencias y que parece tocar fondo aunque solo estemos en la jornada siete.

El partido comenzó con percance del Villarreal B con la lesión de Lautaro a los seis minutos, aunque se repondrían rápidamente; Félix salvo a los suyos despejando un peligroso remate de Álex Rubio a un córner en el que se abriría la lata. Los de David Albelda sorprendieron sacando en corto, Viveros tocó levemente el balón hacia atrás, donde aparecía Jean Ives Valou, libre de marca, para rematar al primer toque y poner el 1-0.

Los castellonenses aprovecharon el momento psicólogico tras el gol y pudieron ampliar la ventaja en una transición rápida que acabaría con la parada de Manu González al remate de Álex Rubio. El Betis reaccionó tras esta ocasión dominando el partido y creando ocasiones. La más clara sería para Carlos Reina en un saque de esquina que remató en primera instancia Rodrigo Marina y que el '10' verdiblanco remataría a bocajarro al borde del área pequeña encontrándose con un Rubén Gómez sensacional.

Y cuando mejor estaban los visitantes llegó un nuevo jarro de agua fría. Nueva transición rápida que obligó a salir a Manu González a despejar fuera del área, pero el rechace quedó a medias permitiendo que Álex Rubio se inventase un golazo rematando a la media vuelta, de espaldas a la portería prácticamente, y anotando un segundo gol en el que nada pudo hacer el guardameta de Isla Mayor, que había perdido su posición en la salida previa.

Javi Medina busco soluciones desde el banquillo dando entrada a Gismera, Busto y Borja Alonso en el descanso, aunque la reacción no llegó en los primeros minutos y Álex Rubio, el de siempre, amplió aún más la ventaja aprovechando un centro desde el costado izquierdo de Víctor que el ex del Antequera remató de cabeza y libre de marca para sentenciar el partido.

En la siguiente jugada Carlos Reina, que fue el jugador más destacado de los hispalenses, encontró el premio a la insistenció y puso el 3-1 con un remate cruzado en el borde del área que entró ajustado al palo. El gol de Reina dio vida al Betis Deportivo, que se acercó con mayor frecuencia al área de los locales pero sin conseguir materializar la posesión en ocasiones de gol.

El peligro lo seguía poniendo el Villarreal B, que en cada contra tenía la oportunidad de hacer sangre y que volvería a anotar, en este caso Facundo Viveros empujando a placer un pase de Rubio, pero que quedaría invalidado por fuera de juego. Y si los locales necesitan poco para hacer daño Borja Alonso ofreció una nueva posibilidad de que lo demostrasen con un desastroso pase que permitió a Álex Rubio quedarse en un mano a mano y hacer el hat-trick soñado (gol con derecha, cabeza e izquierda) para terminar de sonrojar a un Betis Deportivo que se hunde en la clasificación.