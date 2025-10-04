Un jugador más no es suficiente para que el Betis Deportivo gane (1-1)

El Betis Deportivo sigue sin conocer la victoria esta temporada, esta tarde ha sumado su cuarto empate, segundo consecutivo, y no gana a pesar de haber jugado casi toda la segunda parte con un futbolista más.

Los verdiblancos consiguieron hacerse con el control del balón en el primer tramo de partido, aunque no conseguían materializar el dominio en ocasiones de gol y el Algeciras fue creciendo en el partido. Rastrojo dio el primer susto a los de Javi Medina con un disparo al borde del área en la segunda jugada de un córner y en el tramo final de la primera mitad llegaría la jugada que marcaría el partido. Javier Vázquez, entrenador del Algeciras, pidió la revisión de un posible penalti de Borja Alonso, que al salir a la contra levantó el brazo en exceso golpeando a un rival. El colegiado balear lo señaló y Manín lo transformó.

Rodrigo Marina tuvo en sus botas la posibilidad de empatar tras un buen centro de Bladi en la última jugada pero el disparo se marchó por encima del larguero. El delantero cacereño fue también protagonista en el inicio de la segunda mitad cuando fue derribado por Víctor Ruiz. Sáiz Villares señaló falta y amarilla pero tras revisar el VAR corrigió su decisión y expulsó al central de los visitantes.

La polémica continúo cuando el conjunto algecireño pidió revisión por una indisuctible mano de Bladi en el área, pero una falta previa en ataque de Mayorga libró a los locales de un segundo penalti en contra. La entrada de Reina cambió el sistema y el Betis Deportivo se volcó más en ataque. Fue el propio Carlos Reina quién asistiría a Sosu para el empate, que llegó con la derecha a la segunda, ya que el primer remate del ghanés, con la zurda, se topó ante un Iván Moreno que se hizo gigante en la portería.

La superioridad numérica y la inercia del encuentro hizo que se jugase casi todo el tiempo restante en la mitad del campo del Algeciras, aunque la ocasión más clara sería para estos en una falta lateral que se marcharía rozando el larguero tras el remate de Coch de cabeza y el muro rojiblanco frenó los ataques a la desesperada de los hispalenses.