Los árbitros de Portugal amenazan con ir a la huelga por la "violencia verbal"

Los árbitros de fútbol de Portugal amenazan con convocar una huelga si la liga del país no adopta medidas para combatir la violencia verbal y la falta del seguridad que aseguran que sufren en los partidos.

La Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) explicó en un comunicado publicado este miércoles en sus redes sociales que se está planteando organizar "un parón total" si la liga no hace nada respecto a sus propuestas. La APAF recordó que tuvo una reunión el pasado 12 de noviembre con representantes de la liga, entre los que estaba su presidente, Reinaldo Teixeira, para presentar una serie de medidas y cambios reglamentarios que los árbitros quieren se pongan en marcha esta temporada.

Sin embargo, lamentó que la respuesta de la liga "no satisface" sus pretensiones, por lo que anticipó que los árbitros van a intensificar sus acciones de protesta "hasta que se implementen medidas objetivas y eficaces que garanticen el respeto, la seguridad y la dignidad en el ejercicio de la función arbitral". La APAF exige que este asunto sea abordado "con seriedad y profundidad" y que sea debatido por la Liga Portugal, tanto en su asamblea general como en la cumbre de presidentes, fijada para mañana, 4 de diciembre.

Recordó que este no es un problema exclusivo de los árbitros de competiciones profesionales, sino que afecta a todos los colegiados en todos los escalones, "con especial incidencia en la falta de seguridad". Estas reivindicaciones surgen tras varios episodios, como una supuesta amenaza de violencia a un árbitro por parte de un dirigente del Benfica tras un empate y otro que se quejó de que alguien había colocado un televisor en su vestuario que no se podía apagar que mostraba una y otra vez imágenes de decisiones polémicas contra el Oporto.