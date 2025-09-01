Arranca la Copa Sevilla, el mejor tenis de Andalucía

Comienza la LXII edición de la Copa Sevilla que organiza el Real Club de Tenis Betis. El mejor torneo de Andalucía se celebra en la capital hispalense desde hoy hasta el próximo sábado, día en el que se disputará la gran final del campeonato, que es todo un clásico dentro de las citas tenísticas del panorama andaluz y nacional y que, por ejemplo, triplica en antigüedad al Mutua Madrid Open y es el sexto Challenger más antiguo del circuito ATP. Además, todos los aficionados al tenis rememoran con cariño los primeros pasos que figuras del deporte de la raqueta como Álex Corretja, Rafa Nadal o el propio Carlos Alcaraz dieron en las pistas del club sevillano.

A pesar de ser un torneo señero en el panorama deportivo, su nuevo director ejecutivo, Curro Tristán, que debuta al frente del campeonato, cree que debería ser mucho más conocido para el público general hasta convertirse en una cita imprescindible para todos los sevillanos y andaluces amantes de la raqueta. El nuevo directivo ha hablado en exclusiva con Diario de Sevilla horas antes de que comience a botar la bola en las pistas del barrio del Porvenir hasta el próximo sábado. “El objetivo es que cuando los aficionados al tenis piensen en ver deporte de élite sepan que tienen una cita imprescindible en Sevilla con el torneo de más nivel de toda Andalucía. Y mucho más los sevillanos. Por decir un ejemplo, una gran empresa sevillana tiene que estar presente en la Copa Sevilla como patrocinadora y apoyando al tenis de nuestra ciudad. Eso estamos buscando y debemos seguir trabajando para conseguirlo. Creo que tanto en Sevilla como en Andalucía hemos sido uno de los grandes desconocidos a pesar de ser el cuarto torneo más importante de España y el sexto Challenger más antiguo del circuito ATP. Ése es uno de nuestros objetivos, seguir creciendo”, afirma de forma ambiciosa este joven sevillano de 38 años.

El director ejecutivo del torneo, Curro Tristán, durante su intervención el pasado jueves en la presentación de la Copa Sevilla a las autoridades / Copa Sevilla tenis

En cuanto al cuadro de jugadores que van a disputar desde hoy el torneo, el director ejecutivo de la Copa Sevilla mostraba su orgullo por tener a tantas figuras nacionales e internacionales en la tierra batida del Tenis Betis. “Creo que este cuadro es un éxito rotundo. Después de darle la Wild Card a Bernabé Zapata, tenemos un cuadro con muchísimo nivel. Actualmente, hay dos jugadores en el top 100 como son Carlos Taberner (número 99 del mundo, según el ránking ATP de la pasada semana) y el campeón de las tres últimas ediciones de la Copa Sevilla, Roberto Carballés, que se encuentra en la 87ª posición de dicho ránking. El tenista granadino tiene ante sí el reto de hacerse con su cuarto trofeo y convertirse, de esta forma, en el jugador con el mejor palmarés de la Copa Sevilla. También están Pablo Carreño, que además de encontrarse muy cerca del top 100, fue medallista olímpico en Tokio venciendo en la final de consolación a Novak Djokovic y ha sido ‘top 10’, lo que da muestras de su excelente nivel”, comenta Curro Tristán.

Cinco jugadores del cuadro final del US Open

Prueba de ello es que hasta cinco tenistas que este año han competido en el cuadro principal del Open de Estados Unidos, participarán a partir de hoy en la Copa Sevilla. Entre ellos figuran el propio Roberto Carballés; el portugués Jaime Faria; el peruano Ignacio Buse y Pablo Carreño, eliminados por el ‘top 10’ Ben Shelton; y el jerezano Pablo Llamas, invitado de última hora. Completan el cuadro de cabezas de serie otros jugadores que también estuvieron en Nueva York, aunque sin superar la fase previa: Carlos Taberner, el serbio Dusan Lajovic, el chileno Tomás Barrios y el lituano Vilius Gaubas.

Un gran presupuesto

Con respecto a las aspiraciones de la Copa Sevilla, su flamante director ejecutivo cree que el crecimiento debe ser sostenible, pero mirando hacia el futuro con ambición. “Lo primero que hemos buscado es que el torneo fuera rentable y que el cuadro de jugadores fuera potente y creo que ambos objetivos los hemos conseguido. También tenemos el reto de conseguir vender el naming del torneo en el futuro. El presupuesto del torneo es de casi 400.000€, en el que participan patrocinadores privados e instituciones públicas, pero si consiguiésemos más patrocinadores estoy seguro de que alcanzaríamos un nivel deportivo todavía más alto”.

Para esta edición de 2025, la Copa Sevilla cuenta con una dotación económica para premios de 145.000 euros y reparte hasta 125 puntos ATP, pero tal y como aseguró el propio Tristán el pasado jueves en la presentación del campeonato en el Real Club de Tenis Betis, uno de los objetivos de la actual junta directiva es convertirlo en un torneo Challenger 175, lo que otorgaría hasta 50 puntos más al campeón de la Copa Sevilla y lo auparía a la máxima categoría de los Challenger del circuito ATP.

Entradas a precios populares

Por último, el director ejecutivo de la Copa Sevilla, Curro Tristán, confiesa que quiere ver la sede del torneo con un gran ambiente de tenis y mucho público. “Animamos a todos los amantes del tenis a venir a nuestro club para ver a deportistas de élite y poder disfrutar de nuestro maravilloso deporte”. Para ello han puesto las entradas a precios muy accesibles. Boletos de lunes y martes a ocho euros, miércoles y jueves el coste será de doce. Las entradas para los días clave, el viernes y el sábado, tendrán un precio de quince euros, mientras que el abono para poder disfrutar de todo el torneo tiene un coste de 50 euros y de 25 para federados al tenis.