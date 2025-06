El Atlético Central: una máquina de ascensos

La historia del Atlético Central es de las más novedosas en el mundo del fútbol. Un club que nació en el año 2018 y comenzó su andadura en el fútbol modesto, en la Tercera Andaluza. Siete años después y tras cuatro ascensos –prácticamente uno por temporada–, el club sevillano milita en la Tercera Federación. Pero la historia no termina aquí. En su debut en la quinta categoría del fútbol español, el Atlético Central está inmerso en la lucha por volver a subir. Se encuentran a cuatro partidos para lograr un nuevo ascenso y convertirse en equipo de Segunda Federación. Ya es el tercer equipo de la ciudad hispalense, por detrás de las dos entidades históricas que juegan en la élite, Sevilla y Betis.

Un club fundado por Jaime Soto que tiene una filosofía muy clara desde el primer día y que explicó sus orígenes para Diario de Sevilla. Su presidente, que siempre fue futbolista, soñaba con tener un club diferente: sin violencia, con convivencia, en el que se pudiera conocer y respetar al rival independientemente del resultado. Todo comenzó con un grupo de amigos que, temporada tras temporada, siguen escalando categorías y que ahora están a sólo dos pasos de la Segunda Federación.

De Tercera Andaluza ¿a Segunda Federación?

El Atlético Central es un club que sigue ascendiendo, pero manteniendo intactos sus valores: amistad, compromiso, compañerismo, paz, amor y pasión por el deporte, como indica el máximo dirigente del club. La idea de Soto es educar a través del fútbol, en un ambiente sano en el que tanto niños como adultos disfruten del deporte. Además, su presidente garantiza que en su grada jamás se verá a un aficionado suyo insultando a un rival o un árbitro, algo que es poco habitual a día de hoy. Incluso, cuando juegan como locales, se esfuerzan por ser los mejores anfitriones: mostrar al equipo visitante la mejor cara, en vez de intentar fastidiarlos. Un claro modelo a seguir para todos los clubes de fútbol.

Para seguir difundiendo ese mensaje de respeto y amor por el deporte, el club quiere llegar lo más alto posible. No se ponen límites. Un equipo que no tiene techo y su presidente asegura que el Atlético Central jugará en Primera División y, desde dentro del club, todos creen que ese día llegará, tarde o temprano.

En su primer año en Tercera Federación no parecían un recién ascendido, sino todo lo contrario, parecía un equipo con mucha experiencia en la categoría. Jaime Soto tenía claro desde el principio que querían ascender y así construyeron el equipo. En la temporada regular, de sobresaliente, terminaron cuartos, a sólo un punto del tercer clasificado y se ganaron el billete para el play off. Un año notable también a nivel defensivo y así lo demuestran los números. El equipo, dirigido por Josemi, es muy sólido desde atrás: sólo encajaron 27 goles en 34 jornadas, dejando la portería a cero hasta en 16 encuentros.

Un presidente que se calza las botas

Una de las grandes curiosidades del Atlético Central es que su presidente también entrena con el equipo y comparte vestuario. Jaime Soto se calza las botas como uno más. ¿Alguien se imagina a José María del Nido Carrasco entrenando con el Sevilla, o a Ángel Haro con el Betis? En el Atlético Central, esto es una realidad.

Jaime Soto, presidente del Atlético Central, durante un entrenamiento / Club Atlético Central

El sueño del ascenso sigue más vivo que nunca. En el primer duelo del play off, el Atlético Central recurrió a la épica ante otro equipo sevillano. Ganaron 1-0 en la ida en casa contra el Utrera y en la vuelta, tras una eliminatoria muy igualada, todo se decidió en la prórroga. Era el minuto 119 y sólo quedaba otro minuto más el alargue y, en caso de no haber más goles, el conjunto utrerano era el equipo que pasaba de ronda por haber acabado por encima en la liga regular. Entonces apareció Juan Soto –primo hermano del presidente Jaime– para marcar el gol decisivo. La euforia se desató en el campo… excepto en el presidente, que celebró con calma, a su estilo, ya que no le gusta ponerse eufórico. Eso sí, confesó que respiró aliviado tras el pitido final.

El cruce con el Ciudad de Lucena

El siguiente paso hacia la Segunda Federación es jugar contra el Ciudad Lucena, que acabó segundo y que un año más se quedó a las puertas del ascenso directo. La ida será este domingo en Sevilla; la vuelta, el próximo fin de semana, en Córdoba. El precedente más cercano en suelo hispalense favorece al Atlético Central, que ganó 2-1 en la capital andaluza, jugando más de una hora con diez jugadores y terminando el partido con nueve. Algo que firmaría sin dudarlo su presidente. Si superan esta eliminatoria, el último obstáculo será medirse al vencedor del play off del otro grupo con el cruce entre Torre del Mar y Jaén, con la ida en casa y la vuelta fuera.

Jaime Soto no olvida a la afición. Les agradece su apoyo incondicional, sabiendo lo difícil que es ser del Atlético Central hoy en día. Pero también sabe que son el motor del club y que serán fundamentales para lograr los objetivos de esta entidad, que no conoce límites, y que quiere ser un ejemplo para el fútbol español.