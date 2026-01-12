Al Attiyah resiste y Benavides asalta el liderato en un Dakar al límite

El Ford de Nani Roma, que perdió el tercer puesto de la general, durante la octava etapa del Rally Dakar.

La octava etapa del Rally Dakar dejó un día de máxima tensión, con 481 kilómetros cronometrados en el bucle de Wadi Ad Dawasir, el recorrido más largo de la edición. Una jornada marcada por la navegación, las diferencias mínimas y la sensación de que el rally entra ya en su fase decisiva, con la segunda etapa maratón a la vuelta de la esquina y sin margen para los errores.

Coches y motos compartieron escenario y dureza, pero no guion. En ambas categorías, la clasificación general salió reforzada en la cabeza y comprimida por detrás, con cambios relevantes en el podio y un mensaje claro: quien aspire al Touareg deberá saber gestionar riesgos, ritmo y estrategia en los próximos días.

Coches: Al Attiyah aguanta y Roma cae del podio

El catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) resistió una jornada más como líder de coches, pese a no ganar la etapa. El triunfo fue para el joven sudafricano Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing), que con sólo 20 años firmó su primera victoria en el Dakar tras imponerse por tres segundos a su compañero Henk Lategan en uno de los finales más apretados del rally.

Al Attiyah fue quinto, a 1:16, un resultado suficiente para conservar el mando, mientras que el gran damnificado del día fue el español Nani Roma (Ford). Noveno en la meta, cedió el tercer puesto de la general y se queda a 9:37 del líder, con sus opciones ya muy condicionadas antes de las últimas cuatro etapas.

El Dacia de Al Attiyah, por las dunas de la octava etapa. / Florent Gooden | Europa Press

Lategan, pese a perder la victoria en el último suspiro, salió reforzado. Superó un pinchazo, subió al tercer puesto de la general y se sitúa a 6:08 de Al Attiyah, con Mattias Ekström (Ford) a sólo cuatro minutos tras recortarle 47 segundos al catarí. Carlos Sainz, también con Ford, sigue quinto, en una general donde las diferencias son mínimas y cualquier detalle puede ser definitivo.

Motos: Benavides golpea primero y se viste de líder

En motos, el día tuvo nombre propio: Luciano Benavides. El argentino (KTM Factory Racing) logró su tercera victoria de etapa, la segunda consecutiva, y se convirtió en el nuevo líder de la general con apenas diez segundos de ventaja sobre su compañero Daniel Sanders.

Benavides dominó una etapa compleja, abriendo pista de principio a fin y aprovechando al máximo las bonificaciones, para recortar casi cinco minutos a Sanders y darle la vuelta a la clasificación. Su gestión de la navegación y del ritmo fue clave en una jornada en la que el viento y la falta de referencias elevaron la dificultad.

El argentino Luciano Benavides sonríe tras ganar la octava etapa. / Julien Delfosse | Europa Press

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) fue tercero y se mantiene en la pelea, a 4:47 del líder, mientras que el español Tosha Schareina ve alejarse el podio y es cuarto, a más de 20 minutos. Con cinco etapas por delante, la categoría reina de motos promete un final de infarto.

Mission 1000: dominio total del KH-7 Ecovergy

En la categoría Mission 1000, el KH-7 Ecovergy Team amplió su dominio con una actuación sobresaliente. La tripulación formada por Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavi Ribas fue la única capaz de completar la etapa en Modo Sport, logrando un pleno de 30 puntos y ampliando su ventaja en la general hasta los 21 puntos.

Challenger: Pau Navarro resiste en cabeza

En Challenger, el joven Pau Navarro mantiene el liderato tras ser noveno en la etapa. El español afronta la semana decisiva con 2:02 de margen sobre Nico Cavigliasso, en un escenario especialmente exigente por la llegada de la maratón, sin asistencia y con recorridos distintos para coches y motos.

El Dakar entra en su tramo más cruel. Aquí ya no sólo gana el más rápido, sino el que mejor sabe sobrevivir.