Baloncesto Sevilla: el embargo de la cuenta y canon ACB por la denuncia con un ex trabajador seguiría en vigor

La asamblea de la ACB decide este jueves, 24 de julio, si admite al Baloncesto Sevilla. Las filtraciones publicadas indican que el dictamen será negativo, por lo que Pedro Fernández recurriría la decisión al CSD o la justicia ordinaria, porque insiste en que la documentación enviada está en regla.

Uno de los motivos que se esgrimiría desde la patronal son deudas. El dirigente explicó en Gigantes que hay "supuestas deudas con jugadores de hace cuatro años", que "de existir, no aparecen en la contabilidad y que se la han comunicado al auditor de forma confidencial unos agentes". Exista o no esa deuda, lo que sí se mantendría por orden del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla hay cuentas embargadas al club así como el cobro de una parte del canon ACB por la denuncia del que fuera director financiero del entonces Betis Baloncesto, con el que se acordó el pago de una indemnización por su despido y pese a haber sido satisfecha la mayor parte de la cuantía faltaría el cobro de unos 5.000 euros según su abogado. A principios de semana funcionarios judiciales le confirmaron este extremo, aunque no deja de extrañar que por esa cantidad instisfecha se mantengan dichos embargos, pero fuentes del proceso así lo confirman.

El caso es que está información casa con lo publicado por la web encestando.com, que señalaba que "el casi medio millón de euros que debían abonar de la primera parte del canon no fue entregado en buena parte hasta el día 16 fuera de fecha". "Lograron hacer ese abono del canon con dinero prestados por dos agentes de confianza del dueño del Betis y por el presidente de otro club de la ACB", añadía la noticia. El embargo de las cuentas, así como el de la última cuota del canon -que no afecta ahora, sí en caso de repetir en Primera FEB, porque el embargo es para cobrarlo y esta vez hay que pagarlo- es otra cuestión más a tener en cuenta en la enrevesada situación que vive el club, ya que la denuncia fue interpuesta a principios de julio contra el Betis Baloncesto (cuya denominación consta en la papeleta de conciliación del CMAC), cuando la venta de la entidad heliopolitana a Hereda se oficializó a finales de ese mes. En varias ocasiones se le ha preguntado a Pedro Fernández sobre esta cuestión, así como las deudas con ex jugadores, y siempre respondió que estaba todo en orden.

No es nueva esta noticia, que ya salió en medios el pasado mes de febrero, si bien la parte que puso la demanda afirma que hay cantidades aúnno satisfechas y que las medidas se mantienen. En cualquier caso, la denuncia impuesta en julio contra el Betis Baloncesto no tendría por qué influir directamente en la decisión de la ACB sobre el ascenso del Baloncesto Sevilla, aunque sí puede ser un problema en caso de tener que recuperar la parte del canon que corresponda en caso de que no haya ascenso.