Báez acompaña a Evans para salvar a un gran Coosur Betis (77-82)

Impresionante triunfo del Coosur Real Betis para acariciar la permanencia en la Liga Endesa una temporada más. Eulis Báez, a sus 40 años cumplidos el pasado 18 de marzo, acompañó a Shannon Evans en su labor de héroe para conseguir una espectacular victoria en una cancha tan complicada como la del Urbas Fuenlabrada, donde los locales se hacen fuertes con un público particularmente presionante. Pero eso no le importó mucho al ejército de Luis Casimiro, una vez más todos sumaron y al final el fiel de la balanza se inclinó hacia el único lado que podía hacerlo, hacia el verdiblanco.

Porque esté Coosur Betis, con el apoyo también de los aficionados que se desplazaron, está al nivel de los equipos de la zona media-alta de la Liga Endesa y no hay mejor prueba que su excelente racha cuando más queman las papas a todas las escuadras. Cinco de seis triunfos en las últimas jornadas y, además, una derrota más que discutible frente al todopoderoso Real Madrid con un arbitraje más que discutible, con esa zancadilla clarísima sobre Bertans para impedir que llegara a puntear el triple decisivo de Hanga.

Pero no importa, Shannon Evans se ha puesto el traje de estrella máxima del baloncesto en España y no hay partido en el que no le endose a los rivales sus ya típicos 29 puntos, que es la cifra en la que, curiosamente, más veces se queda el base norteamericano. Esta vez no fue una excepción y lo más llamativo fue su producción en el último cuarto, cuando daba una y otra vez un pasito para atrás para enchufar un triple detrás de otro y posibilitar que los suyos tuviera la trascendental victoria muy cerquita. Hasta que se confirmó, lógicamente.

En este sentido, con un baloncesto espectacular, con un partido en el que el añorado Andrés Montes hubiera gritado con fuerza un “¡me gusta el básket!”, también fue clave la aportación del veteranísimo Báez. Sus números, con esos cuatro tiros libres consecutivos, con esos rebotes tan trascendentales para recuperar balones perdidos y con ese triple letal cuando Evans lo asistió, fueron una verdadera exhibición.

Fue el resumen de un litigio vibrante, de un partido en el que todos se emplearon a fondo para no dejarse ganar por el adversario y en el que el Coosur Betis ni siquiera acusó el cansancio de haber tenido otra cita igual de exigente el pasado miércoles en Manresa. Porque con semejante intensidad era un peligro añadido, pero no, el cuadro de Casimiro, con las rotaciones que tan bien maneja el técnico manchego, supo llegar en las condiciones perfectas a los instantes finales para entonces darle la estocada a un Urbas Fuenlabrada que se agarraba al impresionante último cuarto de su base Novak para tratar de decantar el choque a su favor.

Ya en el primer cuarto se veía que el Coosur Betis tenía más baloncesto, pero el cuadro madrileño llevó todo al máximo extremo físico para que en el segundo parcial se pelearan todas las bolas como si fueran la última y a ambos les costara muchísimo anotar. En el tercero, cuando tradicionalmente el equipo verdiblanco se suele ir de los partidos, hubo un amago con el 44-37, pero entonces aparecieron los triplazos de Bertans para que se llegara al cuarto decisivo sin un ganador. 52-56 y 14 puntos de Evans en ese periodo en el que recibió la ayuda también del alero letón.

La emoción subió muchos enteros en ese tramo final, como no podía ser de otra forma. Emegano arrancó poniendo a los suyos por arriba, pero fue contestado por los cuatro libres consecutivo de Báez y por otro canastón de Bertans. 57-62 y parcial de 10-0 para el Fuenlabrada tras una pérdida en saque de fondo de Pasecniks y otro triple de Emegano. 67-62 y máximo peligro, pero este equipo está hecho a prueba de grandes exigencias.

Evans cogió entonces la batuta, Báez lo ayudó sobremanera y todos sus compañeros, absolutamente todos, sumaban con sus aportaciones particulares. Siempre Evans iba a ser el protagonista principal de la película, pero el resto de los actores interpretaron sus papeles de manera perfecta. ¿Resultado? Triunfo del Coosur Betis y la permanencia ya es prácticamente un hecho, incluso se podría cerrar matemáticamente si se dan los resultados adecuados en la jornada dominguera.