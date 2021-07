Nacido en Écija, Berdi Pérez ha hecho vida en Las Palmas. Allí cerró su etapa como jugador profesional y empezó otra en los despachos que va ya por dos décadas de éxitos. Reconocido en el mundillo por sus descubrimientos, ahora toma las riendas del Coosur Real Betis como un reto personal. A estas alturas no tiene que demostrar nada a nadie. Quizá sólo a sí mismo.

–¿Se ha asentado ya?

–Más que asentado en Sevilla, sentado en la oficina. Hay mucho trabajo por delante. Es empezar a primera hora de la mañana hasta ultimísima hora de la noche. Y cuando digo ultimísima es ultimísima, porque es cuando está el mercado americano abierto.

–¿Ha ordenado su día a día?

–Al principio retomamos cosas que estaban avanzadas, como el caso de Pepe Pozas, que no ha sido tan fácil como podría parecer. Había más clubes interesados en él. El día a día es como el de cualquier director deportivo en estas fechas, con la diferencia que el trabajo está todo muy comprimido. Otros clubes, con el mismo entrenador y director deportivo, ya hacían este trabajo a finales de mayo.

–Acostumbrado al amable clima de Las Palmas, ¿la bofetada de calor es soportable?

–Soy de Écija, la sartén de Andalucía, así que el calor me gusta. Estoy acostumbrado, pero la verdad es que no me entero de nada porque no salgo de la oficina con el aire acondicionado. Estoy más tiempo ahí metido que en la calle. Aun así, prefiero el calor que el frío.

–Como Betis van cinco entrenadores y cuatro directores deportivos. ¿Qué falla?

–En los últimos tres años han estado un mismo director deportivo y dos entrenadores, lo que indica un cambio. Muchas veces los proyectos tienen que ir cimentándose cuando están empezando. Lo más importante es que las personas que han estado han ayudado a que el Betis sea una plaza más consolidada en una liga tan competitiva como la ACB. No hay más que ver que un histórico como Estudiantes ha descendido con todo su potencial de marca, imagen, presupuesto y afición. Aquí hay un potencial que si se sabe aprovechar puede ayudar a que se siga creciendo.

–Viene de una entidad propiedad de un ente público a una que es sección de un club de fútbol. Parece que el baloncesto en España no puede andar por sí solo.

–Es que todos los clubes en España tienen algún apoyo institucional de forma directa o indirecta, porque no hay que olvidar que los clubes deportivos, además de los objetivos de resultados, tienen otros sociales y lúdicos que cumplir. Hay ciudades pequeñas con clubes en ACB y gracias a eso tienen una parte social, de entretenimiento y lúdica necesaria en la ciudad. Sevilla reúne esos factores y hay que acompañarlo de una mejor capacidad de medios para poder desarrollar eso, ya que creo que la ciudad y la provincia se merecen tener una instalación al máximo nivel.

–No es el primero que habla de las instalaciones en Sevilla...

–Para cualquier proyecto deportivo, en este caso profesional, el tema de las instalaciones es vital para su crecimiento. Es inconcebible trabajar sin tener unos medios adecuados. Me consta que hay voluntad y un querer para mejorar todo esto en Sevilla. Las instalaciones de San Pablo tienen una buena base, pero hay que actualizarlas, porque no hay que olvidar que es uno de los pabellones más antiguos en la ACB. Me consta que existe la predisposición y voluntad, así que a ver si de alguna manera se empieza a mover. Es necesario para cualquier evento, más allá del deportivo.

–¿Intentó fichar a Plaza para el Gran Canaria alguna vez?

–Estuvo siempre como una de las opciones. Los clubes evolucionan, los objetivos también, así como los entrenadores y directores deportivos. Plaza tiene ahora mucha más experiencia que hace siete u ocho años. Fue de los primeros entrenadores españoles que salió a Europa, haciéndolo muy bien, y es de los top en España, así que es un privilegio para el Betis contar con él. Eso, de por sí, ya marca los objetivos a los que puedes aspirar como club y qué mínimos tienes garantizados con ese técnico en el banquillo.

–Plaza habló de hacer un fuerte bloque nacional y dejarse de ‘inventos’. ¿Están en sintonía?

–No hay que olvidarse que los proyectos deportivos vienen condicionados por la economía. Hay clubes en la ACB que van a jugadores muy definidos, conocidos y sabiendo lo que pueden dar. Eso tiene un coste. Y hay otros clubes que tienen que reinventarse para poder competir y hacerlo, a veces, mejor de lo que se pensaba. Cuando se dice la palabra invento no es ir a algo fuera de lo coherente, sino una apuesta que se aparte de lo coherente. A mí me gusta, si se puede, apostar por gente que sea nueva en la rueda, en el baloncesto ACB, porque son los que te pueden dar un plus respecto a lo que aparentemente puedes obtener.

–En los últimos años parece que el Betis es incapaz de retener a sus buenos jugadores.

–Betis es un proyecto joven, de cinco años, cuando hay clubes en ACB de 20, 25 y 30 años en el baloncesto nacional. Competir en Europa es un añadido que el Betis no tiene y cuando vas a fichar eso es un valor añadido que ayuda. El concepto fiscal es un problema. Un jugador que está al 25% de retención al año siguiente se va al 44%. Pagar lo mismo en neto al jugador le sale al club mucho más caro. Pero eso tiene solución si seguimos creciendo y consolidando al club. Eso se puede conseguir logrando más abonados, más patrocinios, ticketing..., y de alguna manera que el club consiga un traspaso con esos inventos. Pero eso no se consigue de un año para otro, sino siguiendo una línea ya iniciada con uno de los mejores directores deportivos de España como es Juanma Rodríguez, de cuyo trabajo que inicio me estoy sirviendo.

–Y ganando, algo que se ha hecho poco en los últimos años en ACB.

–No necesariamente, aunque eso claro que ayuda. Hay ejemplos como los de Bilbao, que ha tenido momentos buenos y malos, o Burgos, que en sus primeros años en ACB sufrió, que llenan los pabellones. Manresa, Breogán... Hay ejemplos. Ganar ayuda y estimula, pero si somos capaces de transmitir que estamos en un proyecto de complicidad en el que somos parte del mensaje del Betis y la sociedad de Sevilla, sólo el competir dignamente en una liga como la ACB es suficiente para atraer al aficionado. Si, además, somos capaces de conseguir que el que vaya a San Pablo se lo pase bien y vea al equipo ganar más que perder, pues mejor.

–¿Ha mirado el número de abonados de las últimas campañas?

–He mirado el de asistencia y me llama la atención que siempre que venía con el Gran Canaria, incluso con el Caja San Fernando y como Cajasol, sin necesariamente un gran resultado deportivo, había más gente de lo que se podría esperar. De hecho, mirando la media de espectadores antes de la pandemia era de 5.600 personas, lo que te coloca en la mitad de la tabla en la ACB. Eso tiene más mérito y valor que el que está jugando por los play off o por la Copa del Rey. La gente responde. Pero voy más allá. Hay que poner el cartel de no hay billetes en San Pablo. Hay que conseguir que haya mucha más gente practicando al baloncesto y que en los próximos años haya jugadores formados aquí en el primer equipo.

–Pero la mitad de la población potencial está perdida de inicio.

–¿Perdida? ¿Por qué?

–Por los colores del equipo.

–Pero hablamos de baloncesto. Yo lo considero así y conozco a gente que será del otro equipo de fútbol y que del baloncesto es del único que hay en la ciudad. El baloncesto se lleva dentro, en la sangre, y no debe haber ninguna persona que le guste el baloncesto que porque sea de otros colores no venga al pabellón. Si las hay, tenemos que llegar a ellas, recuperarlas y hacer que vuelvan al baloncesto.

–¿Ndoye está descartado?

–No hay ningún jugador descartado. Diría en este caso que ni por nosotros ni por la otra parte. Lo que es cierto es que el tema económico tiene una prevalencia y hay jugadores que pudiéndoles ofrecer lo mismo, que ya es mucho, lo que a él le llega es menos porque hay que pasar por Hacienda. Es un condicionante y estamos en un segundo año de pandemia. El Betis siempre ha pagado y cumplido sus compromisos contractuales y eso se tendría que poner en valor.

–¿Entiende que Beirán se vaya a la LEB Oro?

–La evolución de las ofertas y su situación personal le hacen ver que le puede interesar más eso que otra cosa. A mí Beirán me parece un grandísimo jugador.

–¿Da por cerrado el acuerdo por Dairis Bertans?

–Sí. Es un jugador con el que llegamos a un principio de acuerdo, pero en este caso había otros elementos en la negociación y ya hemos alcanzado el acuerdo global. En principio ya está.

–¿Espera a Shannon Evans con el pasaporte bajo el brazo?

–Es una opción. El pasaporte (guineano) lo tiene, otra cosa es que tal y como está la normativa falta por cumplir unos condicionantes. Y como siga la normativa así en unos años seguirán aumentando los requisitos que en otras ligas no hay. Son las normas y hay que cumplirlas. El valor añadido de Evans que pueda tener es ese pasaporte si juega con la selección guineana el Afrobásket. Pero hemos llegado a un acuerdo con él no por el pasaporte, sino por sus características. Si además viene con el pasaporte mejor para el equipo, porque permite modificar la estructura del equipo.

–¿Qué tiene Burjanadze, al que llevó al Gran Canaria y lo rescata ahora para el Betis?

–Cuando hablamos de cerrar a un jugador son muchos aspectos los que intervienen. Que nuestra capacidad adquisitiva lo permita, que el jugador quiera venir... En este caso es un cupo de formación, lo que le da un valor añadido. Lo conozco y me parece una excelente persona. No ha sido su mejor año por equis razones en las que no entro, pero lo importante es que tiene hambre, ganas de venir, que se formó en Sevilla, tiene conocimiento de la liga, es competitivo y ambicioso... Nos va a ayudar a que seamos mejor equipo y mejor club.

–¿Va tarde en la planificación?

–No me he caracterizado nunca por hacer el equipo rápido. Para empezar es que no hay ningún premio por ello. Lo más importante no es acabar pronto, sino que cuando lo hagas estés contento con el equipo hecho en función de tus posibilidades. Lo peor que te puede pasar es que hayas cerrado el equipo y aparezcan jugadores en el mercado que antes no estaban. Si eso ocurre debes estar satisfecho con tu equipo para no darle más vueltas a la cabeza de las debidas. Estamos intentando acceder a jugadores que en principio, por proyección económica, tenían unas previsiones que han tenido que rebajar.

–¿A la hora de fichar, mira a la persona además de al jugador?

–Es básico. Como Juanma Rodríguez, creo que el concepto de persona es tan importante, si no más, que la parte deportiva de un jugador. Si hay un jugador que no tiene claro que el grupo está por encima de su interés individual es cuando llegan los problemas. Hay grandes jugadores que son menos productivos que otros con menos talento, pero con una gran aportación para el colectivo.

–¿Cree que puede ser profeta en su tierra?

–Es un plus o una responsabilidad añadida que no sé si es bueno o malo. Entré en el Gran Canaria en 1990. Ascendió, bajó y subió otra vez y desde el año 93 el equipo estuvo en ACB. Era un proyecto entonces menor que el del Betis. Todos los éxitos llegaron después de muchos años y una gran inversión. Eso es lo que me motiva. Mi mujer dice que retos así me van más que estar en sitios más acomodado. Donde estoy me implico en lo que me toca y más.