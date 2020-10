Curro Segura: "¿Mi puesto?, no está en mi mano; sí preocuparme de mi equipo"

Curro Segura, técnico del Coosur Real Betis, analizó en la previa del encuentro ante el Real Madrid la situación de su equipo, manteniendo la confianza en sacar la actual complicada situación adelante.

¿El peor rival ahora?

No tiene mucho que ver el rival. Quizá sea lo mejor jugar contra un gran rival, que aspira a a todo, y que nos va a exigir hacer las cosas muy bien. Lo mejor es que se juega muy seguido, con apenas 72 horas entre partido y partido. Independientemente del rival, lo bueno es que jugamos pronto.

Claves

Nuestro acierto es clave, porque sin un gran acierto en ataque será difícil ante un rival con un potencial grandísimo y un físico importante. Hay que hacer un encuentro completo tanto en ataque como en defensa. Pero especialmente estar acertados, porque sin meter costaría mucho.

Bajas

No tengo certeza de que vayan a llegar ni Ouattara ni Harrow. Ouattara aún está en proceso de recuperación y de Harrow esperamos los resultados de las pruebas, pero no pintan bien.

¿Teme por su puesto?

En estos momentos hay cosas mucho más importantes en la vida que estar preocupado por el puesto de trabajo. En ese aspecto no me preocupa rada nada. n casa tengo tres ángeles que me reciben cada día con un abrazo y una sonrisa, haya ganado o perdido, y piensan que soy el mejor entrenador del mundo. Eso no está en mi mano y no voy a perder medio segundo en pensar en eso. Y si eso ocurre no será una decisión mía, así que no pierdo mucho tiempo en pensar en ello y sí centrarme en mi equipo y en el próximo rival.

Plantilla

Cada plantilla es distinta. Cada equipo tiene unas necesidades y cada jugador virtudes que explotar y unas carencias que tapar y mejorar. Este año otra vez con ocho jugadores nuevos sí que hay mucho trabajo.

Complicado arranque

Sí esperaba este difícil inicio viendo cómo se desarrollaba la pretemporada con la llegada escalonada de jugadores y la falta de partidos. No esperaba una cosa muy distinta, aunque es cierto que por muy pequeños detalles si estuviéramos con tres o cuatro victorias, que las podríamos tener perfectamente, estaríamos hablando de un inicio sensacional. Ni muy arriba cuando se ganani muy abajo cuando se pierde. Mantenerse cautos, motivados y trabajando al 100%.

Manresa

He visto el partido y creo que hay algo bueno, como que después de estar con una desventaja amplia el equipo nunca se rindió y siguió luchando. Analizado el partido, pasamos página y nos enfocamos en el siguiente.

Balance

Cuando atacamos mejor defendemos también con más energía y va todo ligado. Tomar buenas decisiones en ataque te ayuda a estar más centrado atrás y cuando haces una buena defensa corres más y sueles jugar con más fluidez en ataque.

Ausencias y adaptación

Afecta mucho. Vamos con limitaciones, no sólo en los partido sino también en el día, en el que las rotaciones son pocas y el nivel de exigencia física que están teniendo los jugadores es alta por la falta de rotaciones. Confiemos en que pronto los lesionados se vayan recuperando. En octubre el jugador nuevo en la liga es más novato de lo que lo será en febrero. Esto es un proceso largo y llevamos apenas seis jornadas de competición, solamente nueve partidos acumulados... Hay un proceso de adaptación de esto jugadores nuevos que están haciendo sobre la marcha.

Refuerzos

Todas las plantillas son susceptibles de mejora. Todas. Por supuesto que podemos mejorar, pero yo espero los refuerzos desde dentro. No me paro a pensar en los que no tengo. Y quiero pensar en que los que están lo hagan bien.

Opciones

Hace pocas semanas ganamos a un equipo de Euroliga y ahora nos enfrentamos a otro con el mismo objetivo. Podemos competir con el Real Madrid y por supuesto que nos puede ganar fácil. Iremos con la máxima concentración y energía para dar la mejor respuesta posiblbe.