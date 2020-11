Tras hacerse oficial su llegada al Coosur Real Betis como sustituto de Curro Segura, Joan Plaza ha ofrecido sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club, en las que ha mostrado su ilusión por este nuevo reto que se le ha presentado en Sevilla, a la vez que ha dejado claro que su compromiso será absoluto. "Mi nivel de profesionalidad va a ser el mismo entrenando en la Euroliga o en la Eurocup que entrenando por no descender", ha expresado el nuevo técnico del Betis.

"Un poco como decía ayer, sin decir dónde iba, había una avalancha de tuits...Es un reto distinto a los que últimamente estaba, es muy distinto entrenar en Euroliga o Eurocup que entrenar en las circunstancias a las que vuelvo al Betis a Sevilla, pero es un reto más y es apasionante por su dificultad. El hecho de haber estado aquí tres años hace diez hace que la sensación de que no todo es desconocido. La gente que conozco es evidente que le haría mucha ilusión que pudiéramos salvar una clasificación que ahora mismo es compleja, no pretendo engañar a nadie", ha expuesto Plaza, que también apuntó su compromiso: "Mi nivel de profesionalidad, no de alegría que soy bastante soso, va a ser el mismo entrenando en la Euroliga que en la Eurocup que entrenando por no descender, que es lo que ahora mismo nos ocupa".

El nuevo entrenador del Betis ha expuesto cuáles serán sus primeras claves para revertir la situación. "La gente que me conoce sabe que no voy a vender humo, he tenido mucha suerte de estar muy bien acompañado a nivel de jugadores y de staff técnicos allí donde he estado, pero la exigencia va a ser alta y el nivel de competitividad va a ser altísimo. No se ha trabajado mal hasta ahora, no hay que desaprender nada de lo ha aprendido, hay que perfilar algo mejor las cosas quizá. No será Joan y su varita mágica, sino que será Joan y el grupo humano, el apoyo de la gente es capital", ha señalado Plaza, que también ha evocado su relación con el Betis: "Lo que más recuerdo de hace diez años cuando me llevaban a ver al Betis de fútbol, y para alguien de Barcelona como yo no debía impresionarle ver un estadio como el que veía, pero salías impresionado. Y logramos llenar San Pablo por primera vez en muchos años, como nunca había sucedido, a ver si podemos recuperar sensaciones y si es posible mejorarlo".