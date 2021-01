El Coosur Betis afronta una complicada salida ante el Baskonia (domingo, 12:30), que tras dos derrotas en Euroliga llegará "con todo" al choque, apunta Joan Plaza, quien explicó que el club se "está moviendo" para reforzar al equipo, si bien asume que "no hay mucho en el mercado nacional que mejore loque hay".

No puede preveer el técnico si será un partido a muchos puntos o a pocos, pero reconoce que la "dificultad será máxima" por la "calidad del rival". "Jugamos hace un mes y ese choque nos sirve de referencia, pero no podemos pensar que el partido será parecido porque ya hemos perdido el factor sorpresa", indicó el preparador catalán, que tiene claro que Dusko Ivanovic no permitirá la relajación del equipo vitoriano, que llega tras una doble jornada de Euroliga. "Unos entrenadores quizás van por retos, y Basknoia siendo ya cabeza de serie para la Copa y bien situado en la Euroliga podría relajarse, pero con Dusko si pueden barrernos por 30 mejor que por 20".

Cuestionado sobre la necesidad de que Feldeine sea más regular apuntó que "para competir con un equipo de este nivel todos deben ser más regulares". "Que si un jugador tiene un mal día, sea uno, y que no se junten dos o tres como nos viene pasando. Cada uno debe estar en sus cifras regulares y si normalmente mete un 35% de media de fuera que se mueva en esos parámetros", destacó Plaza, que sigue entrenando con varios júniors. Magassa y Luis García completarán la convocatoria de nuevo en Vitoria para completar los cupos de formación.

Precisamente anda la entidad tras un refuerzo nacional, aunque Plaza lo ve complicado: "No hay mucho mercado a nivel nacional que nos mejore. El club está barajando nombres y planteándose cuestiones más difíciles que no creo que sean beneficiosas", señaló.

Sobre la importancia del encuentro, indicó: "Tenemos el agua al cuello y hay que salir como sea, nadando, corriendo o a hostias. Pero debemos demostrar más deseo, ganas y capacidad de sacrificio que el resto de equipos. Luego está el talento, que nos pondrá en nuestro sitio, pero en actitud no nos pueden ganar nadie", afirmó.

Ante el Baskonia será Pablo Almazán quien le dé relevo a Kay como ala-pívot, porque "no hay otra alternativa". "Se han ido dos jugadores desde que yo he llegado y vinieron dos que están haciendo ahora la pretemporada tras meses sin jugar. Hemos de encontrar soluciones como sea y Almazán es un jugador todo terreno y ha de estar preparado para ayudarnos en culaquier faceta. Él y todos", explicó al tiempo que no cree que Spires adelante plazos: "Nunca voy a forzar a un jugador que pueda lesionarse. La carrera deportiva de un jugador es muy corta y no pondré a nadie en riesgo".